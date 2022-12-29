Выше голову: новые автомобили, которые появятся в России в 2023 году

Начнем с нашемарок. АВТОВАЗ намерен снова запустить производство рестайлинговой LADA Vesta NG. Это должно произойти в первой половине следующего года. Вслед за ней появится «заряженная» Vesta Sport NG. Пока она проходит дорожные тесты. Информации о новинке мало. Ждем, что у седана изменят характеристики ходовой части, а под капотом разместят атмосферный 1,8-литровый мотор мощностью 145 л. с., агрегатированный с механической коробкой передач.

Под конец года рассчитываем увидеть и LADA e-Largus. Его технические характеристики пока не раскрывают. Известно, что запас хода грузовой версии, составит 200 — 250 км, а пассажирская сможет проехать 350 — 400 км. В движение автомобиль приводит единственный электромотор, который установили на передней оси. Тяговые аккумуляторы смонтированы под капотом и полом салона.

Перейдем к «китайцам». Chery привезет в феврале флагманский седан Arrizo 8. На российском рынке он сможет заменить такие бестселлеры, как Kia K5 и Toyota Camry, хоть «азиат» и компактнее. В основе «восьмерки» лежит переднеприводная «тележка» с поперечным расположением силового агрегата. А линейка двигателей состоит из 1,5-литрового мотора мощностью 156 л. с. и 1,6-литрового «сердца» отдачей 197 л. с.