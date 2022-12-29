Выше голову: новые автомобили, которые появятся в России в 2023 году

Начнем с нашемарок. АВТОВАЗ намерен снова запустить производство рестайлинговой LADA Vesta NG. Это должно произойти в первой половине следующего года. Вслед за ней появится «заряженная» Vesta Sport NG. Пока она проходит дорожные тесты. Информации о новинке мало. Ждем, что у седана изменят характеристики ходовой части, а под капотом разместят атмосферный 1,8-литровый мотор мощностью 145 л. с., агрегатированный с механической коробкой передач.
Под конец года рассчитываем увидеть и LADA e-Largus. Его технические характеристики пока не раскрывают. Известно, что запас хода грузовой версии, составит 200 — 250 км, а пассажирская сможет проехать 350 — 400 км. В движение автомобиль приводит единственный электромотор, который установили на передней оси. Тяговые аккумуляторы смонтированы под капотом и полом салона.
Перейдем к «китайцам». Chery привезет в феврале флагманский седан Arrizo 8. На российском рынке он сможет заменить такие бестселлеры, как Kia K5 и Toyota Camry, хоть «азиат» и компактнее. В основе «восьмерки» лежит переднеприводная «тележка» с поперечным расположением силового агрегата. А линейка двигателей состоит из 1,5-литрового мотора мощностью 156 л. с. и 1,6-литрового «сердца» отдачей 197 л. с.
Премиальный бренд Exeed покажет посвежевший кроссовер TXL с основательно доработанным салоном. А пару бензиновым моторам составит новейшая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Chery, которая заменит японский гидротрансформатор Aisin.
Вторая новинка — рестайлинговый LX. Здесь основное внимание к силовому агрегату. В Китае он получил 2-литровый двигатель мощностью 261 л. с., который для нас могут «придушить» до налоговыгодных 249 л. с.
Наконец, крупный Exeed VX обзаведется версией с шестиместным салоном и двумя «капитанскими» креслами второго ряда.
Новый китайский бренд Tank в первой половине 2023 года начнет продажи внедорожников Tank 300 и 500. «Трехсотку» предложат с 2-литровым наддувным бензиновым мотором мощностью 220 сил и 8-ступенчатым «автоматом». А почти пятиметровый Tank 500 оснащен 3-литровым битурбированным агрегатом в 299 «лошадей» и 9-ступенчатой АКП. Обе новинки полноприводные, есть «понижайка» и блокировки.
В России запатентовали и Tank 400, но пока информации о нем немного. Известно, что «четырехсотка» базируется на платформе GW P01 — той же «тележке», что лежит в основе Haval H9. Силовых агрегатов несколько: 2,0-литровый «движок» отдачей 227 сил и 3-литровый на 360 «кобыл». С первым может работать восьмиступенчатая АКП, со вторым — девятиступенчатая.
Еще один новичок российского рынка — компания Skywell привезет кроссовер HT-i. Это гибридная модификация электрического Skyworth EV6. Машина оснащена 1,5-литровым 110-сильным «сердцем» и электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки — 176 л. с.
Иранская Iran Khodro также начнет продажи своих моделей. Первой ласточкой станет седан Tara. Позже к нам может приехать и кроссовер K112, построенный на базе Renault Kwid. Пока информации о нем мало.
И немного про комтранс. В I квартале 2023 года стартует серийное производство электрических грузовиков EVM Pro на базе UAZ Profi. Ежегодно планируют собирать по 1000 авто. Цена новинки — 4 500 000 рублей с учетом стоимости зарядной станции, идущей в комплекте. Однако благодаря субсидиям «прайс» снизят до 3 200 000 рублей.