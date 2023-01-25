В Россию снова привезли неликвидный кроссовер Opel Crossland

Российское представительство Opel анонсировало прием заказов на эту модель еще в 2021 году. Но наши люди так и не распробовали новинку. Сейчас — вторая попытка, которую предприняли дилеры. Надеясь, видимо, на этикетку «made in Germany». Но что же в машине немецкого?

Четыре года назад Crossland стал первым «Опелем», созданным на платформе французского концерна PSA (ныне входит в группу Stellantis). Технически он сильно унифицирован с Citroёn C3 Aircross, а под капотом работает 1,2-литровый мотор мощностью 110 сил в паре с «автоматом». Такие агрегаты никогда у нас успехом не пользовались. Что касается привода, то он исключительно передний.

В списке опций система контроля движения в полосе, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль и небольшой набор электронных помощников водителю. Среди потенциальных конкурентов модели выделим такой бестселлер как Hyundai Creta. Также добавим в список Suzuki Vitara и очень редкий в наших широтах Peugeot 2008.

Как пишет издание Autonews, базовый «прайс» на новинку начинается от 2 770 000 рублей. За такие деньги лучше взять те же «Крету» или «Витару». Либо вообще обратить внимание на гибридный китайский седан BYD Qin Plus с мизерным расходом топлива. Он больше, да и дешевле.