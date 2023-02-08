BMW показала обновленные кроссоверы X5 и X6

Теперь кроссы можно отличить по новым бамперам и хромированным элементам кузова. Интересно и то, что если выбрать пакет M Sport Pro, то «ноздри» решетки радиатора будут подсвечиваться.

В салоне — крупный центральный монитор. В соответствии с последними тенденциями автомобильной моды его сделали сдвоенным. «Приборку» диагональю 12,3 дюйма соединили с 14,9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. «Софт» Operating System 8, по заявлению производителя, значительно ускоряет производительность, а также минимизирует количество физических кнопок. Отметим также новый селектор трансмиссии, спортивные кресла и атмосферную подсветку.

Что касается силовых агрегатов, то у версии xDrive30d появился обновленный рядный шестицилиндровый «дизель» с 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная мощность мягкого гибрида — 294 л. с.

Поскольку X5 и X6 очень популярны в России, есть большая вероятность того, что кроссоверы станут завозить в страну по параллельному импорту. Так что фанатам марки остается только ждать первый автовоз с немецким премиумом и копить деньги. Ведь цены немаленькие. Например, в Великобритании X5 стоит от 66 230 фунтов, а X6 обойдется в 72 430 фунтов.