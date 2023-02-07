В обход санкций: как в России решают проблему дефицитных автозапчастей

Широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что товарооборот России и Грузии в прошлом году увеличился в три раза. Урожай винограда и других фруктов, а также фонтан целебных минеральных вод конкретно в 2022-м побили все рекорды? Вряд ли. Более вероятно, что именно через Закавказье отправился могучий поток, призванный закрыть потребность российской экономики вообще и граждан в частности в санкционных товарах. В том числе — автозапчастей.

Вторит этой догадке и крайняя аккуратность грузинский властей, которые не торопятся занять позицию западных стран, хотя еще несколько лет назад полемика была совсем иной. Противоположной. Как подарок за верный выбор — открытие прямого авиасообщения, что несомненно вольет жизнь в покосившийся туризм закавказской республики. Лето скоро, надо же людям слетать на море!

С автомобильными деталями, особенно кузовными и «безопасностью», дела обстоят сложно: на рынке до сих пор серьезный дефицит. Причем не только у европейских, но и у азиатских брендов — японских и корейских. Однако ситуация постепенно выравнивается, склады начинают наполняться, а на полках пока задорого, но уже появляются те позиции, которые вчера было просто не купить. Никак.

Вывод прост: берегите автомобиль как зеницу ока, не рискуйте лишний раз, ведь восстановление обойдется дорого и займет много времени. А если ДТП все же произошло, то рвать на себе последние волосы не стоит. Пусть вопрос с запчастями все еще стоит остро, но он уже решается.