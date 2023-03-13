Привет, Corolla: россиянам предложили новый седан Toyota

Levin — не что иное, как известная нам Corolla, которая на протяжении многих лет была довольно популярна и востребована россиянами. Нынешнее ее поколение представили на автосалоне в китайском Гаунчжоу 16 ноября 2018 года. Автомобиль базируется на модульной платформе TNGA с кодом GA-C. В гамме силовых агрегатов преобладают гибриды, но нашим покупателям предлагают традиционный бензиновый мотор объемом 1,2 л (116 л. с.), работающий в паре с вариатором.

В перечне оснащения — кожаный салон, обогрев передних кресел, кондиционер, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и другое оборудование.

«Четырехдверку» производят в Китае на мощностях совместного предприятия Guangzhou Toyota. Что касается цены, то по данным издания «Российская газета» она начинается от 2 500 000 рублей. По нынешним временам это довольно доступно, да и транспортный налог будет скромный.