Крутые новинки АВТОВАЗа, провальные проекты КамАЗа и дикое подорожание подержанных авто: итоги недели

Но начнем, пожалуй, с самого неприятного: подержанные автомобили продолжают расти в цене. Аналитики подсчитали, что за первые два месяца наступившего года «бэушки» подорожали еще почти на 7% — средняя стоимость машины с пробегом достигла 800 000 рублей. Ощутимее других в прайсах прибавили «корейцы». А помимо Hyundai и Kia, в 2023 году пользователи интернета активно интересуются подержанными Toyota, Volkswagen и LADA.

К слову о LADA. Тольяттинцы работают над следующей Granta: на этой неделе в интернете появились фотографии кузова новинки и эскизы ее приборной панели. Изображения подтверждают, что изменения экстерьера и интерьера модели будут в самом деле серьезные. Кстати, новую «Гранту» уже презентовали главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. Но в продажу она поступит только в следующем году.

Кажется, подвижки есть и у «Камы» — производителя российского электрокара «Атом». Так, на днях стало известно, что компания намерена выпустить не одну, а две разные модели «электричек». Обеим уже даже придумали названия: Duo и Family. Что же касается сроков премьеры, то очередной концепт «зеленой» машины увидит свет этой весной, так называемый функциональный прототип — в июле-сентябре, а продажи начнутся не раньше 2025-го.