Крутые новинки АВТОВАЗа, провальные проекты КамАЗа и дикое подорожание подержанных авто: итоги недели

Но начнем, пожалуй, с самого неприятного: подержанные автомобили продолжают расти в цене. Аналитики подсчитали, что за первые два месяца наступившего года «бэушки» подорожали еще почти на 7% — средняя стоимость машины с пробегом достигла 800 000 рублей. Ощутимее других в прайсах прибавили «корейцы». А помимо Hyundai и Kia, в 2023 году пользователи интернета активно интересуются подержанными Toyota, Volkswagen и LADA.
К слову о LADA. Тольяттинцы работают над следующей Granta: на этой неделе в интернете появились фотографии кузова новинки и эскизы ее приборной панели. Изображения подтверждают, что изменения экстерьера и интерьера модели будут в самом деле серьезные. Кстати, новую «Гранту» уже презентовали главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. Но в продажу она поступит только в следующем году.
Кажется, подвижки есть и у «Камы» — производителя российского электрокара «Атом». Так, на днях стало известно, что компания намерена выпустить не одну, а две разные модели «электричек». Обеим уже даже придумали названия: Duo и Family. Что же касается сроков премьеры, то очередной концепт «зеленой» машины увидит свет этой весной, так называемый функциональный прототип — в июле-сентябре, а продажи начнутся не раньше 2025-го.
Не доверяете отечественным производителям? А как насчет автомобиля, прибывшего в Россию по схеме параллельного импорта? На этой неделе к нам приехало еще несколько интересных новинок: в том числе — кроссоверы Volkswagen Taigo и Geely Okavango, а также роскошный лимузин Hongqi H9+. И не нужно бояться отзывов СБКТС. Вероятность столкнуться с такой неприятностью, конечно, есть, но не так страшен черт, как его малюют.
Не стоит переживать и из-за окончательно ухода из нашей страны Continental и Michelin. Да-да, и немцы, и французы сейчас продают свои российские заводы. Ни детали соглашений, ни сроки закрытия сделок пока не называются, но в обоих случаях дело близится к завершению.
А что еще близится к завершению, так это, похоже, эпоха двигателей внутреннего сгорания. По крайней мере, такой вывод можно сделать, взглянув на список финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года». За звание лучшей модели планеты поборются BMW X1/iX1, Kia Niro и Hyundai Ioniq 6 — все так или иначе связанные с «зеленой» тягой. Дожили!
А подробнее обо всех самых главных автомобильных событиях недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.