Крутые новинки АВТОВАЗа, провальные проекты КамАЗа и дикое подорожание подержанных авто: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Новостная повестка не радует: подержанные машины дорожают, иностранные компании уходят из России, фокус внимания автостроителей смещается на никому не нужные электрокары. Хотя что-то хорошее все же происходит: например, АВТОВАЗ вовсю трудится над следующей LADA Granta, а параллельный импорт «привозит» к нам все больше и больше любопытных новинок. А подробнее о главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Но начнем, пожалуй, с самого неприятного: подержанные автомобили продолжают расти в цене. Аналитики подсчитали, что за первые два месяца наступившего года «бэушки» подорожали еще почти на 7% — средняя стоимость машины с пробегом достигла 800 000 рублей. Ощутимее других в прайсах прибавили «корейцы». А помимо Hyundai и Kia, в 2023 году пользователи интернета активно интересуются подержанными Toyota, Volkswagen и LADA.

К слову о LADA. Тольяттинцы работают над следующей Granta: на этой неделе в интернете появились фотографии кузова новинки и эскизы ее приборной панели. Изображения подтверждают, что изменения экстерьера и интерьера модели будут в самом деле серьезные. Кстати, новую «Гранту» уже презентовали главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. Но в продажу она поступит только в следующем году.

Кажется, подвижки есть и у «Камы» — производителя российского электрокара «Атом». Так, на днях стало известно, что компания намерена выпустить не одну, а две разные модели «электричек». Обеим уже даже придумали названия: Duo и Family. Что же касается сроков премьеры, то очередной концепт «зеленой» машины увидит свет этой весной, так называемый функциональный прототип — в июле-сентябре, а продажи начнутся не раньше 2025-го.

Не доверяете отечественным производителям? А как насчет автомобиля, прибывшего в Россию по схеме параллельного импорта? На этой неделе к нам приехало еще несколько интересных новинок: в том числе — кроссоверы Volkswagen Taigo и Geely Okavango, а также роскошный лимузин Hongqi H9+. И не нужно бояться отзывов СБКТС. Вероятность столкнуться с такой неприятностью, конечно, есть, но не так страшен черт, как его малюют.

Не стоит переживать и из-за окончательно ухода из нашей страны Continental и Michelin. Да-да, и немцы, и французы сейчас продают свои российские заводы. Ни детали соглашений, ни сроки закрытия сделок пока не называются, но в обоих случаях дело близится к завершению.

А что еще близится к завершению, так это, похоже, эпоха двигателей внутреннего сгорания. По крайней мере, такой вывод можно сделать, взглянув на список финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года». За звание лучшей модели планеты поборются BMW X1/iX1, Kia Niro и Hyundai Ioniq 6 — все так или иначе связанные с «зеленой» тягой. Дожили!

А подробнее обо всех самых главных автомобильных событиях недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, вторичный рынок, подержанные авто, кроссоверы, шины, покрышки
11 марта 2023
295