В России резко подешевело моторное масло

Анализ ситуации на рынке масел для двигателей внутреннего сгорания публикует агентство «Автостат». Изучив «прайсы» в шести крупных городах России, эксперты выявили некие общие тенденции.

Например, летом прошлого года стоимость продукции в рознице подскочила более, чем в два раза. Так, 4-литровая канистра Lukoil Genesis, которую в январе 2021 года продавали за 1792 рубля, в июне стоила уже 3756 рублей — то есть рост составил 110%. Это объясняется дефицитом и прекращением поставок ведущих производителей.

Весной ситуация начала меняться. Уже в марте такая же банка Genesis Armortech 5W−40 обходилась покупателям в 3281 рубль, что на 13% меньше, чем в июне 2022 года. Масло Mobil Super 3000 X1 за этот период подешевело на 15%, а Shell Helix Ultra — на 19%.

Участники рынка говорят, что это не новая тенденция, а новая ситуация, когда отечественные производители сумели значительно нарастить производство и запустить процесс импортозамещения, а глубокий дефицит импортных лубрикантов начал исчезать за счет параллельного импорта из стран Азии.