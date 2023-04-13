Как правильно менять масло в двигателе, чтобы слить всю отработку

Определить, сколько ненужной смазки остается в движке машины можно по информации из инструкции по эксплуатации. Как правило, там указаны полный и заливочный объемы агрегата. Например, 4,2 литра и 3,8 литра. То есть, после слива внутри сохраняется около 10% расходника. Он скапливается под крышкой головки блока цилиндров, в масляных каналах и углублениях поддона картера.
Обычно серьезного криминала в этом нет, однако периодически нужно делать тщательный «мойдодыр». Например, если у двигателя был локальный перегрев, масло давно не меняли (или был «перепробег»), либо есть подозрения, что залили подделку.
Самый простой способ — использовать специальный промывочный состав. Его заливают вместо новой смазки, после чего мотор работает на холостых оборотах примерно 15—20 минут. За это время химия смоет почти все старые остатки. Но стопроцентного результата так все равно не добиться.
Второй метод более сложный: нужно прокрутить коленвал. Для этого отключаем топливоподачу (скажем, сняв предохранитель бензонасоса). Затем стартером в течение 3—4 секунд «будоражим» силовой агрегат. Такого короткого времени достаточно, чтобы остатки нечистот попали в поддон. Здесь заметим, что вреда цилиндро-поршневой группе от этого не будет. Ведь защитная пленка на деталях сохраняется, а обороты слишком низкие.
Достать «жижу» можно и с помощью шприца, закрепив на нем силиконовую трубку подходящего диаметра. Вставляем его в сливное отверстие и начинаем работу. Столь простым способом реально откачать свыше ста миллилитров отработки.
В некоторых дилерских центрах имеются специальные аппараты пневмоочистки, которыми лубрикант выводится из системы за счет разницы давления. Но есть у процедуры и минусы. Установку можно применять только на автомобилях с неразборными масляными фильтрами. А при продувке очищаются лишь масляные магистрали. Важно и то, что до головки блока процесс не доходит. А еще — в теории — можно повредить датчик давления масла, что закончится плачевно.