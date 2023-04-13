Как правильно менять масло в двигателе, чтобы слить всю отработку

Определить, сколько ненужной смазки остается в движке машины можно по информации из инструкции по эксплуатации. Как правило, там указаны полный и заливочный объемы агрегата. Например, 4,2 литра и 3,8 литра. То есть, после слива внутри сохраняется около 10% расходника. Он скапливается под крышкой головки блока цилиндров, в масляных каналах и углублениях поддона картера.

Обычно серьезного криминала в этом нет, однако периодически нужно делать тщательный «мойдодыр». Например, если у двигателя был локальный перегрев, масло давно не меняли (или был «перепробег»), либо есть подозрения, что залили подделку.

Самый простой способ — использовать специальный промывочный состав. Его заливают вместо новой смазки, после чего мотор работает на холостых оборотах примерно 15—20 минут. За это время химия смоет почти все старые остатки. Но стопроцентного результата так все равно не добиться.