Названы модели бренда Hongqi, которые приедут в Россию официально

Люксовый автопроизводитель, входящий в состав концерна FAW, предложит «четырехдверку» H9 и полноразмерный SUV — E-HS9. Как передает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на собственные источники, продажи запустят уже этой весной, а стоимость новинок будет начинаться от 15 000 000 рублей.

Hongqi H9 уже получил все необходимые сертификаты. Судя по ОТТС, его длина — 5137 мм, а размер колесной базы равен 3060 мм. Под капотом работает 2-литровый наддувный мотор отдачей 245 сил в сочетании с семиступенчатым «роботом». Привод — задний.

Что касается кроссовера E-HS9, то он чуть крупнее: 5209 мм в длину. Каким именно силовым агрегатом его оснастят, пока информации нет. На домашнем рынке премиала комплектуют электрическими установками мощностью 435 и 551 л. с. На одном заряде он способен проехать 490 километров.

Позже линейку пополнит более компактный и доступный седан H5, а после доберется и «кросс» HS5.