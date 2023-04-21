Привет, дружище: тест-драйв самого бюджетного ГАЗ «Соболь 4х4»

В Россию наконец-то пришла весна с обязательной очередью на шиномонтаж, мойкой окон и первыми всходами в коробках из-под молока, что с февраля стоят на подоконнике. Ждут и толсто намекают: скоро открывается дачный сезон, у кого-то связанный с шашлыком и баней, но у большинства — с грядками и тяпками. Народ активно готовится расчехлить летние квартиры. И мотоциклы, которые, кстати, у многих — спасибо московскому градоуправлению — на этих самых квартирах и хранятся. Негде больше, гаражи снесли.
Обозревая горы «нужного», коему предстоит немедленно отправиться доживать свое на дачах, а также прикидывая объем в кубометрах необходимого к вывозу «оттуда — сюда», возникает вполне логичный вопрос: а как, собственно говоря, вы планируете это — туда, а то — сюда? Бортовая «Газель»? Ну, почему сразу бортовая…
Среди всего модельного ряда техники ГАЗ одна машина стоит особняком — «Соболь 4х4». Паритет вместительной способности, проходимости и пассажирского отсека. Тандем полного привода и 900 кг грузоподъемности в легковых габаритах — весьма привлекательное описание. Особенно по весне.
Итак, за 1 700 000 рублей, чуть дороже «Гранты», но существенно дешевле «Весты», примерно на уровне еще живого, отходившего всего год в такси Solaris, сейчас можно приобрести — просто вдумайтесь — полноприводный микроавтобус ГАЗ «Соболь» в исполнении комби.
Да, это младшая по размеру цельнометаллическая «Газель», да, исключительно бензиновый на данный момент 108-сильный мотор EvoTech на 2,7 литра с пятиступенчатой механической кочергой, торчащей прямо из пола. Механические стеклоподъемники, нет ни «музыки», ни USB-порта, ни экранчика. Даже шкалы приборов с зеленой подсветкой, как у Ford году этак в 91-м.
Однако, плюсов все равно больше. В салоне де юре 7 посадочных мест, де факто — 6 с комфортом. Места для ног пассажиров второго ряда у «Соболя» больше, чем у S-класса. Багажник — готовы? — 3,7 кубометра отделенного от пассажиров стальной стенкой объема. Мое почтение, весь скарб отбудет первым рейсом.
Дорожный просвет позволяет заходить под машину, не нагибаясь, а полный привод, реализованный в формате part-time или задний с жестко подключаемым передком — это еще и большие возможности для маневра. Теоретически выглядит крайне актуально примерно для 87%−89% россиян. Если уж говорить про универсал — то про такой. И еще багажничек на крышу — буду доски возить.
«Соболек» впечатляет с первого знакомства. Во-первых, в него надо не садиться и не заходить, а запрыгивать. Причем в некоторых случаях — с шестом. Высота посадки превозносит водителя в один ряд с шоферами грузовой техникой, буквально принуждая надменно взирать на мельтешащие под колесами легковушки, как на планктон в подбрюшье кита.
Во-вторых, когда «Соболь» заводится, стихают ветер в листве и птицы в небе: что за лев этот тигр? Уважительно кивают соседи по парковке: то — не зависть, то — испуг. Третий пункт — маневренность. Он далеко не легковой автомобиль, к манерам и повадкам нужно привыкать. Особенно — к ширине, которая с огромными, не нуждающимися в настройке зеркалами достигает двух с половиной метров. Между рядами уже не по-гусаришь.
Остальное — скучно: руль крутится, ибо ГУР, кресло удобное и легко настраиваемое под рост и параметры любого водителя, коробка переключается легко, едет машина шустро, перестраивается ровно так же, как и любой автомобиль о двух мостах. Поворачивает? Ну, как грузовик поворачивает — медленно и выверенно. Мотор EvoTech не блещет экономичностью:16 литров АИ−92 на сотню, но зато прекрасно переводится на газ, а 14 рублей за литр пропана — это наша сегодняшняя действительность. В результате километр пробега обойдется даже дешевле, чем на бензиновой малолитражке соседа!
Отдельная, не случайно вынесенная в свой абзац особенность «Соболя» — отсутствие заводской шумоизоляции. Даже если она и есть где-то, то этого не чувствуется. Однако у медали есть и обратная сторона: «Соболь» — чистый лист, выкованный ради вселенской любви россиянина к тюнингу и улучшению. Машина словно специально сделана для того, чтобы каждый водитель доводил ее уже под свои личные требования.
Есть у него и еще одно свойство, которое локализовалось только в процессе эксплуатации: стоит выложить фотографию с машиной, как телефон начинает принимать сигналы даже из прошлого. Внезапно в жизнь единовременно и одномоментно врываются хором все родственники и друзья: обиды забыты, дружба вновь расцвела буйным цветом. Как дела, брат? Роскошная тачка, кстати…
Первым был мотороллер, который нужно было с дальних дач доставить в Москву. Сказано — сделано: на трассе «Соболь» показал себя молодцом — с комфортом произвел круг в 200 км, вернувшись с «бонусом», легко уместившимся в багажнике. Крейсерскую скорость бы побольше: сотня, объективно, водораздел, за которым начинается и дискомфорт, и повышенный расход. Очень не хватает шестой передачи в трансмиссии.
Подвеска, сиденья — без нареканий. Хоть завтра большой компанией на юга. Только до переднего ряда тянуться далеко, чтобы в разговоре участвовать. Но когда это было недостатком? Следующий выезд — кровать. По улицам и переулкам, дворам и задворкам, не испытывая никакого дискомфорта из-за отсутствия камер и парктроников: к габаритам привыкаешь быстро, машина прогнозируема, а шикарные зеркала с легкостью заменяют всю электронику скопом. И протирать нужно реже.
Третья точка — дача, та самая, с миллионом коробок и коробочек, пакетов, свертков. Битком, под завязку. Бездорожья, увы, не застали, да и оно достойно отдельного повествования. Но взбитая тысячами колес и траков грунтовка показалась автобаном: «Соболь» легко и быстро едет именно по плохим дорогам, не вынуждая тормозить и маневрировать перед каждой ямой. Вперед и смелее. Кстати, подгруженная машина идет куда комфортнее, чем пустая. Чувствуется, что инженер все же планировал наличие пары бочек в багажнике. Воистину, погрузка-разгрузка заняла больше времени, чем дорога. Всегда бы так.
На выходе имеем совершенно разрозненный набор эмоций: с одной стороны, привычный уровень комфорта дальше польской границы, а с другой — чудовищный шквал эндорфинов и драйва. Такого не было очень давно. «Уазик» так не захватывает ум. Шумный, тряский, аналоговый и механический железный зверь вызвал больше эмоций, чем последняя модель Mercedes. Честно говоря, пока сформировалось только одно чувство: хочется еще. Есть чего перевезти?