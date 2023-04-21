Привет, дружище: тест-драйв самого бюджетного ГАЗ «Соболь 4х4»

В Россию наконец-то пришла весна с обязательной очередью на шиномонтаж, мойкой окон и первыми всходами в коробках из-под молока, что с февраля стоят на подоконнике. Ждут и толсто намекают: скоро открывается дачный сезон, у кого-то связанный с шашлыком и баней, но у большинства — с грядками и тяпками. Народ активно готовится расчехлить летние квартиры. И мотоциклы, которые, кстати, у многих — спасибо московскому градоуправлению — на этих самых квартирах и хранятся. Негде больше, гаражи снесли.

Обозревая горы «нужного», коему предстоит немедленно отправиться доживать свое на дачах, а также прикидывая объем в кубометрах необходимого к вывозу «оттуда — сюда», возникает вполне логичный вопрос: а как, собственно говоря, вы планируете это — туда, а то — сюда? Бортовая «Газель»? Ну, почему сразу бортовая…

Среди всего модельного ряда техники ГАЗ одна машина стоит особняком — «Соболь 4х4». Паритет вместительной способности, проходимости и пассажирского отсека. Тандем полного привода и 900 кг грузоподъемности в легковых габаритах — весьма привлекательное описание. Особенно по весне.