В России начались продажи нового кроссовера Subaru Crosstrek

Интересно, что все машины с левым рулем, а значит, приехали они не из Японии. Учитывая то, что такое название кроссовер получил в США и Китае, можем сделать вывод — новинки поставляют к нам из КНР.

Хабаровский дилер предлагает полноприводник с 2,5-литровым мотором отдачей 182 л. с. и вариатором за 2 800 000 рублей. А продавец из Новосибирска оценил авто в комплектации Limited в 4 100 000 рублей. Здесь есть кожаная отделка салона, климат-контроль, фирменная система безопасности EyeSight и другие блага.

Напомним, что Crosstrek базируется на модернизированной платформе SGP (Subaru Global Platform), благодаря которой конструкция стала жестче (также усилены крепления подвески). Если же говорить о габаритах, то они почти не изменились. Длина SUV — 4480 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1580 мм. Размер колесной базы — 2670 мм, то есть она такая же, как и у кроссовера XV. Не изменен и дорожный просвет в 200 мм.

Отметим, что на официальном сайте Subaru в России сейчас есть упоминание лишь о XV 2021 модельного года. Базовый прайс стартует от 3 809 900 рублей. То есть «параллельная» машина выходит гораздо выгоднее.