Как перекупы быстро скрывают серьезные проблемы двигателя и дурят покупателей

Если у автомобиля есть серьезные технические проблемы — скажем, с двигателем — то реализовать его быстро можно только с солидной скидкой. Но перекупщикам лишние дисконты ни к чему, а потому они без зазрения совести идут на нечестное «подшаманивание» движка.
Возьмем, к примеру, низкую компрессию в цилиндрах. Причин «болезни» может быть много: задиры этих самых цилиндров, залегшие кольца поршней, неплотно закрывающиеся клапаны. Но итог всегда один — мотор отправляется на дорогой капитальный ремонт. Что же делают перекупы, чтобы скрыть такой «нюанс»?
Для выравнивания давления продавец заливает немного густого масла через свечные колодцы. Так лубрикант заполняет задиры и царапины, и даже специальный прибор показывает норму. Обычно она равна 10—15 кг/см2 у бензиновых двигателей, но стабильно такой показатель не держится. Через какое-то время смазка уходит, и покупатель обнаруживает сюрприз.
Чтобы не попасть на «удочку», подождите, пока мотор поработает на холостых оборотах. Минут через десять можно судить о его состоянии: троит или работает неровно — от такого автомобиля лучше отказаться.
Другая проблема — различные потеки смазки на корпусе силового агрегата. Обычно их удаляют различными спецсредствами, но кое-что пропускают. Например, если вокруг маслозаливной горловины видны даже небольшие грязные отметины, значит, велика вероятность того, что систему картерных газов давно не чистили. Это не приговор, но данная операция стоит недешево, потому как подразумевает частичную разборку передней части машины.
Однако если подкапотное пространство полностью сверкает чистотой, то это тоже повод насторожиться. Дело в том, что «мойдодыр» не рекомендуют многие автопроизводители (скажем, Ford). Мотор, в который не лазили, должен быть покрыт сухим слоем дорожной пыли, но без черных потеков.
Наконец, осмотрите и систему выхлопа. Перекупы ее иногда тоже чистят, что является дурным знаком. Поэтому повторите проверку после прогрева авто и пробной поездки. Если увидите в трубе сильный нагар, возможны проблемы с муфтой фазорегулятора или сбой фаз газораспределения. Ремонт этих неисправностей обходится недешево. Кроме того, могут быть «глюки» электронного блока управления, которые не ощутить при движении. Из-за неверных команд, подаваемых «мозгами», топливная смесь получается слишком богатой, вот бензин и сгорает не полностью.