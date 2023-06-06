Как перекупы быстро скрывают серьезные проблемы двигателя и дурят покупателей

Если у автомобиля есть серьезные технические проблемы — скажем, с двигателем — то реализовать его быстро можно только с солидной скидкой. Но перекупщикам лишние дисконты ни к чему, а потому они без зазрения совести идут на нечестное «подшаманивание» движка.

Возьмем, к примеру, низкую компрессию в цилиндрах. Причин «болезни» может быть много: задиры этих самых цилиндров, залегшие кольца поршней, неплотно закрывающиеся клапаны. Но итог всегда один — мотор отправляется на дорогой капитальный ремонт. Что же делают перекупы, чтобы скрыть такой «нюанс»?

Для выравнивания давления продавец заливает немного густого масла через свечные колодцы. Так лубрикант заполняет задиры и царапины, и даже специальный прибор показывает норму. Обычно она равна 10—15 кг/см2 у бензиновых двигателей, но стабильно такой показатель не держится. Через какое-то время смазка уходит, и покупатель обнаруживает сюрприз.

Чтобы не попасть на «удочку», подождите, пока мотор поработает на холостых оборотах. Минут через десять можно судить о его состоянии: троит или работает неровно — от такого автомобиля лучше отказаться.