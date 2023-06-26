КамАЗ начал выпуск запчастей для автомобилей Renault и Nissan

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, освоен выпуск стоек передней и задней подвески, а также задних амортизаторов. Качество и долговечность подтверждены лабораторными, стендовыми и дорожными испытаниями. Отмечается, что температурный режим работы изделий — от −35 до +35 градусов. Ресурс — не менее 100 000 км пробега, а гарантия — 20 000 км.

Каждый амортизатор укомплектован оригинальной гайкой и деталями крепления (две подушки и две шайбы). Такая комплектация позволяет быстро провести замену стойки.

Освоение выпуска довольно сложных компонентов — дело не быстрое. Потому есть все основания предполагать, что заводчане готовились поставлять их на завод Renault, но из-за ухода французов из нашей страны так и не смогли этого сделать. Зато теперь выбор запчастей в автомагазинах станет богаче.

Напомним, что сейчас некоторые расходники для французских машин выпускают, скажем, под брендом Contibelt. Это российская марка, но производит товары в Китае.