АВТОВАЗ поразит новым семейством, ГИБДД — жуткими штрафами, а очередной Левша — супердвигателем: итоги недели

Другая крайне любопытная новость последних дней — в МСХА имени К. А. Тимирязева разработали уникальный двигатель, нетребующий масла и технического обслуживания — все благодаря особым материалам, которые сводят к минимуму трение между поршнем и цилиндром. Ресурс этого агрегата вдвое превышает срок службы привычных моторов. А масса, габариты и себестоимость — ниже примерно на треть.

А теперь к событиям социальным. Первое — известие о том, что на смену «Зеленой карте» для автомобилистов придет «Синяя». Новый международный полис страхования, который будет действовать в «дружественных» странах, появится 1 января следующего года. Что за страны? Белоруссия уже подтвердилась, теперь ведутся переговоры с Турцией и Азербайджаном.

И второе важное событие — новый «вброс» в социальных сетях гласит, что штрафы ГИБДД очень скоро могут вырасти сразу в два раза. Анонимные авторы публикаций утверждают, что власти активно обсуждают варианты ужесточения наказаний, и источники, не понаслышке знакомые с ситуацией, эту фейковую на первый взгляд новость подтверждают.

А подробнее о главных событиях автомобильной жизни страны уходящей неделе — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.