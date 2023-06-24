АВТОВАЗ поразит новым семейством, ГИБДД — жуткими штрафами, а очередной Левша — супердвигателем: итоги недели

И начнем со свежих подробностей о новейшей LADA Iskra, которая призвана сменить на боевом посту народную «Гранту»: эта модель обзаведется панорамной крышей. Информация неофициальная — ей поделились сотрудники Волжского автозавода — так что никаких подробностей нет. Премьера новинки, как уже было сказано, запланирована на 2024 год, а старт продаж — на 2025-й.
Электрический кроссовер Omoda C5 EV мы увидим раньше — в четвертом квартале 2023-го. Что он предложит россиянам? Силовую установку на 225 «лошадок» и 450 километров дальности хода, что называется, на одном аккумуляторе. А чуть позже, то есть в начале года следующего, до нас, вероятно, докатится обновленный кроссовер Exeed TXL — его на этой неделе презентовали в Китае.
Другая крайне любопытная новость последних дней — в МСХА имени К. А. Тимирязева разработали уникальный двигатель, нетребующий масла и технического обслуживания — все благодаря особым материалам, которые сводят к минимуму трение между поршнем и цилиндром. Ресурс этого агрегата вдвое превышает срок службы привычных моторов. А масса, габариты и себестоимость — ниже примерно на треть.
А теперь к событиям социальным. Первое — известие о том, что на смену «Зеленой карте» для автомобилистов придет «Синяя». Новый международный полис страхования, который будет действовать в «дружественных» странах, появится 1 января следующего года. Что за страны? Белоруссия уже подтвердилась, теперь ведутся переговоры с Турцией и Азербайджаном.
И второе важное событие — новый «вброс» в социальных сетях гласит, что штрафы ГИБДД очень скоро могут вырасти сразу в два раза. Анонимные авторы публикаций утверждают, что власти активно обсуждают варианты ужесточения наказаний, и источники, не понаслышке знакомые с ситуацией, эту фейковую на первый взгляд новость подтверждают.
А подробнее о главных событиях автомобильной жизни страны уходящей неделе — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.