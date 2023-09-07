В Россию официально возвращается марка Haima

Автомобили «Хайма» пытались продавать у нас в 2010 году, но особого успеха не добились. Теперь же у производителя серьезно поменялся модельный ряд, и он уже может привлечь покупателей.

По данным «Китайских автомобилей», официальным дистрибьютором марки стала компания «МВЛ Авто». Она собирается предложить россиянам среднеразмерный кроссовер и компактвэн. Со дня на день машины должны получить ОТТС.

Haima 8S представляет собой SUV длиной 4565 мм и колесной базой 2700 мм. То есть он чуть крупнее Geely Atlas Pro. Под капотом работает турбомотор объемом 1,6 литра и мощностью 195 л. с. В пару приставлен шестиступенчатый «автомат», привод — только передний. Цена стартует от 3 200 000 рублей.

Вторая модель — компактвэн 7X длиной 4815 мм. Семиместный автомобиль оснащается тем же силовым агрегатом, что и Haima 8S. А что касается конкурентов, то их сейчас у «семерки» вообще нет. Цена — от 3 600 000 рублей.

Первые машины, которые можно потрогать руками в салонах дилеров, обещают привезти в октябре. При этом уже принимаются предзаказы. Сейчас сеть располагает 9 центрами, но в следующем году их количество планируют довести до сорока.