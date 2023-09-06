Больше ада: для автомобилистов России наступил «черный» сентябрь

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Конец лета — начало осени в нашей стране почти ежегодно ознаменовывается какими-то потрясениями. В этот раз на этот период пришлись вступление в силу обновленного приложения к ПДД и бурные события на топливном рынке.
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После долгих и продолжительных обсуждений в чиновничьей среде, а также тревожного ожидания общественности, в сентябре наконец-то актуализировался новый список неисправностей автомобиля, на которые обязаны обращать внимание дорожные полицейские. Чем это событие обернется для водителя — тот еще вопрос. Но у нас по этому поводу имеются кое-какие соображения!

А тут еще, практически одновременно, власти резко снизили выплаты производителям моторного топлива в рамках механизма «нефтяного демпфера». Последствия этого решения могут стать триггером очередного витка роста цен на АЗС. О том, как эти события «аукнутся» рядовому автовладельцу, поговорим в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который вы можете найти здесь..

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6 сентября 2023
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