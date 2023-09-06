Больше ада: для автомобилистов России наступил «черный» сентябрь

После долгих и продолжительных обсуждений в чиновничьей среде, а также тревожного ожидания общественности, в сентябре наконец-то актуализировался новый список неисправностей автомобиля, на которые обязаны обращать внимание дорожные полицейские. Чем это событие обернется для водителя — тот еще вопрос. Но у нас по этому поводу имеются кое-какие соображения!
А тут еще, практически одновременно, власти резко снизили выплаты производителям моторного топлива в рамках механизма «нефтяного демпфера». Последствия этого решения могут стать триггером очередного витка роста цен на АЗС. О том, как эти события «аукнутся» рядовому автовладельцу, поговорим в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который вы можете найти здесь..