Больше ада: для автомобилистов России наступил «черный» сентябрь

После долгих и продолжительных обсуждений в чиновничьей среде, а также тревожного ожидания общественности, в сентябре наконец-то актуализировался новый список неисправностей автомобиля, на которые обязаны обращать внимание дорожные полицейские. Чем это событие обернется для водителя — тот еще вопрос. Но у нас по этому поводу имеются кое-какие соображения!