«Москвичи» для москвичей: машины марки начали продавать на маркетплейсе Ozon

Фото производителя.
Вслед за китайской маркой Chery на маркетплейсе Ozon появились и автомобили возрожденного отечественного бренда «Москвич». Купить через интернет можно кроссовер «Москвич 3», но, как бы иронично это ни звучало, услуга доступна только для москвичей.
Александр Пономарев

На маркетплейсе Ozon стартовали онлайн-продажи кроссовера «Москвич 3». В пилотном проекте участвуют два столичных автосалона — «Рольф Центр» и «Рольф Химки», поэтому воспользоваться услугой могут только жители Первопрестольной. По крайней мере, пока. Для покупки нужно выбрать на Ozon автомобиль в нужной комплектации, оплатить его онлайн картой, а также указать удобное место и время, куда машину доставят на эвакуаторе.

— Инновационное решение — старт продаж автомобилей на Ozon — позволит сэкономить время клиента на визит в автосалон. Мы бережно и торжественно доставим автомобиль в любое удобное место. Клиенту останется только встретить новый «Москвич 3» и порадоваться приобретению', — комментирует ситуацию директор «Рольф Центра» и «Рольф Химки» Владимир Тузов.

«Москвич 3» в комплектации «Стандарт» предлагается по цене от 1 970 000 рублей за автомобиль 2022 года выпуска и от 2 220 000 рублей — за более свежий кроссовер 2023 года выпуска. Версия «Комфорт» обойдется минимум в 2 478 000 рублей.

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5 октября 2023
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