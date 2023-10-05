«Москвичи» для москвичей: машины марки начали продавать на маркетплейсе Ozon

На маркетплейсе Ozon стартовали онлайн-продажи кроссовера «Москвич 3». В пилотном проекте участвуют два столичных автосалона — «Рольф Центр» и «Рольф Химки», поэтому воспользоваться услугой могут только жители Первопрестольной. По крайней мере, пока. Для покупки нужно выбрать на Ozon автомобиль в нужной комплектации, оплатить его онлайн картой, а также указать удобное место и время, куда машину доставят на эвакуаторе.

— Инновационное решение — старт продаж автомобилей на Ozon — позволит сэкономить время клиента на визит в автосалон. Мы бережно и торжественно доставим автомобиль в любое удобное место. Клиенту останется только встретить новый «Москвич 3» и порадоваться приобретению', — комментирует ситуацию директор «Рольф Центра» и «Рольф Химки» Владимир Тузов.

«Москвич 3» в комплектации «Стандарт» предлагается по цене от 1 970 000 рублей за автомобиль 2022 года выпуска и от 2 220 000 рублей — за более свежий кроссовер 2023 года выпуска. Версия «Комфорт» обойдется минимум в 2 478 000 рублей.