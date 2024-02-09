Почему Россия продвигает электромобили, когда весь мир уже против них

Автостроители с мировыми именами начинают уставать от назойливых и разорительных требований своих правительств во что бы то ни стало расширять производство электромобилей. Потихоньку они начинают сворачивать экономически нецелесообразные проекты. Портал «АвтоВзгляд» удивлен, что отечественные чиновники до сих пор не хотят этого замечать.

Западные политики давно уже никого не удивляют своей полной профнепригодностью. Послушав их заявления, любой нормальный человек схватится за голову. Вот муж своей жены Эмманюэль Макрон оповестил все прогрессивное человечество о планах довести производство электромобилей во Франции до нескольких миллионов единиц в год. И это при том, что в 2023 году в стране было продано всего 298 000 таких машин, причем далеко не все из них были французскими.

Обиженная немецкая ливерная колбаса Олаф Шольц мечтал о 15 млн. электрокаров на дорогах Германии к 2030 году. Нечесаный великобританский Борис Джонсон жаждал вбухать 1 млрд. фунтов стерлингов на расширение сети зарядных станций. Но всех на свете превзошел самоходный дед Джо Байден, предложив потратить на достижение лидерства США в этой области аж 174 млрд. долларов.

Фото globallookpress.com

ОТПОЛЗАЕМ ПОТИХОНЬКУ

В отличие от потерявших чувство реальности политиков, промышленники руководствуются более земными соображениями. Хотя их пинками запихивают в светлое электробудущее, они в него верят слабо и подчиняются только грубой силе. Однако грандиозные промышленные стратегии, насаждаемые государством, почему-то работают все хуже и хуже. И вот автомобилестроители при случае начинают давать задний ход.

На прошлой неделе компания Renault отказалась от планов по отдельному листингу бизнеса по производству электромобилей и разработке программного обеспечения. Генеральный директор компании Лука де Мео назвал это «прагматичным решением», ибо падение продаж электрокаров в Европе означает, что рынок оказался более сложным, чем прогнозировалось.

Volvo сворачивает деятельность своей дочерней компании по выпуску монструозных электроспорткаров Polestar.

Электро!.. – он сделал таинственно-зловещее лицо. – Спорт!,. – Он прошептал это слово, придав ему какой-то преступно-заговорщицкий оттенок. – Кар!.. – Он вздрогнул и отпрянул всем телом, как бы коснувшись змеи.

Да, сворачивает, несмотря на весь таинственно-привлекательный смысл, заложенный в этих трех словах – и даже собирается избавиться от всех акций Polestar. Но продолжаем перечень дезертиров с фронта безуглеродной экономики. Volkswagen неполиткорректно заявил, что намерен сократить производство двух своих флагманских электромоделей, а Ford грозится остановить завод по выпуску аккумуляторов в Мичигане.

Фото globallookpress.com

А ПЛАНЕТА ЗЕЛЕНЕЕТ

Что характерно, никто из поборников «зеленой» экономики не задается вопросом о том, вредны ли выбросы CO2в принципе, поскольку это для них совершенно неважно. Но научно-популярное издание Naked Science решило выяснить, что все-таки думают на этот счет ученые.

И совершенно неожиданно оказалось, что сорок лет назад советский климатолог Михаил Будыко предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. Более того, в 2016 году это подтвердили спутниковые снимки, вызвавшие дружное возмущение в рядах сторонников вселенского вреда глобального потепления.

Недавно в научном журнале Global Ecology and Conservation была опубликована работа коллектива китайских ученых, не так зашоренных, как их европейские коллеги. Она наглядно продемонстрировала, что озеленение планеты, вызванное выбросами CO2, не просто имеет место, но и ускоряется ударными темпами. Озеленение идет на 55% земной суши, имеющей растительность, и лишь на 7% оно отступает. При этом на ¾ за озеленение отвечает именно углекислый газ.

Фото портала АвтоВзгляд.

ЧЕМ ЛУЧШЕ - ТЕМ ХУЖЕ

Чем может на это ответить истеблишмент? Только увеличением градуса наглости, что с блеском продемонстрировала когда-то солидная газета The New York Times. Она написала следующее: «Рост уровня углекислого газа делает мир более зеленым. Но это не повод радоваться». Видимо, в этом же русле продолжают мыслить и наши чиновники. Им поставлена цель, и ради ее достижения они готовы биться башкой о стену.

«Верить в себя. Ну, этого у меня хоть отбавляй. Не видеть препятствий. Чихать я хотел на все препятствия».

Как сообщает ТАСС, в России планируется значительно ускорить процесс установки зарядных станций для электромобилей с целью стимулирования перехода на экологически чистые автомобили. А заместитель министра экономического развития Максим Колесников похвастался перевыполнением планов в 2023 году: «Накопленным с 2022 года итогом произведено 9,74 тысяч единиц электромобилей (план – 9,2 тысячи)».

Оно, в общем-то неплохо, пусть все будет – и электро, и не-электро. Только приоритеты желательно расставить правильно. Без собственных технологий ни в какой из областей автомобильной промышленности ничего существенного мы не добьемся. Раньше смотрели, раскрыв рты, на «европейцев», теперь так же подобострастно будем глазеть на «китайцев». В ущерб экономике, экологии и вообще здравому смыслу…