Конкуренция растет: план АВТОВАЗа по устранению китайских соперников провалился

Прошлой весной АВТОВАЗ, испытывавший сложности из-за обострившейся конкуренции с китайскими брендами, выступил за серьезное повышение утилизационного сбора на импортные автомобили. Минпромторг эту идею подхватил, и с 1 августа ставки выросли минимум в 1,5 раза. Только вот ожидаемого эффекта это не дало.

Комментируя в эфире телеканала «Россия 24» ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке новых автомобилей, глава АВТОВАЗа Максим Соколов признал, что план по сдерживанию «поднебесных» марок с помощью повышения ставок ультисбора не сработал. Экспансия китайских автомобилей по-прежнему очень активна — нововведения прошлого лета «пыл не охладили».

— Мы видим нарастание конкуренции, особенно в тех классах, где продуктовая линейка (марок из КНР — прим. ред.) пересекается с моделями АВТОВАЗа — в первую очередь это LADA Vesta. И скидки, которые сегодня дают китайские бренды — они в два, а то и в три раза превышают размер утильсбора, — сказал в интервью нашим коллегам г-н Соколов.

Напомним, ранее для поддержки продаж LADA e-Largus (электрической модификации модели, которая встанет на конвейер во второй половине 2024 года) АВТОВАЗ попросил поддержку государства — привязать размер льгот к уровню локализации производства, чтобы лишить привилегий тех же китайцев. Более подробно портал «АвтоВзгляд» рассказывал об этом здесь.