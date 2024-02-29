Китайские электромобили в России лишат господдержки

Уровень господдержки при покупке электромобилей на российском рынке привяжут к степени локализации моделей. Это должно помочь LADA в борьбе за клиента с китайскими автопроизводителями.

Весной 2023 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов предложил для поддержки отечественного автопроизводителя повысить утильсбор на ввозимые в страну автомобили, чтобы поддержать продажи LADA. С 1 августа прошлого года ставки утильсбора на новые и подержанные легковые, легкие коммерческие и грузовые авто выросли минимум в полтора раза, что привело к резкому удорожанию машин, включая и собственно тольяттинских. Сейчас же за счет административного ресурса АВТОВАЗ намерен стимулировать спрос на свой электромобиль LADA e-Largus.

— Мы подтверждаем планы по постановке первого российского высоко локализованного электромобиля e-Largus на конвейер в III квартале 2024 года. Однако объем выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки. е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Granta в средней комплектации. Считаем, что в сложившейся ситуации требуется точечная донастройка механизмов стимулирования спроса для того, чтобы оставить выделяемые на господдержку средства внутри страны, обеспечивая укрепление технологического суверенитета отечественного автопрома в рамках выполнения поручений Президента России, — заявил на днях Максим Соколов.

Фото производителя.

И к нему немедленно прислушались в Минпромторге. Как сообщает «Газета.Ru», ведомство намерено увязать величину господдержки при покупке электромобилей со степенью локализации производства. «Минпромторгом России поддерживается предложение АВТОВАЗа по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса», — подчеркнули в министерстве.

Если новые требования будут согласованы и вступят в силу, это может поставить под удар «Москвич», выпускающий электромобиль JAC под собственной маркой, Evolute, который делает «электрички» Dongfeng, а также «Автотор», создавший для электромобилей отдельный бренд «АмберАвто».