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«Москвич» резко «уронил» цены на свои модели на треть

Возрожденный отечественный бренд «Москвич» сумел удивить необычным по меркам современного российского рынка шагом. Пока большинство производителей переписывает ценники в сторону увеличения, московский завод объявил внушительные скидки на свою продукцию.

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Автор
Максим Орлов

Изображение «Москвич» резко «уронил» цены на свои модели на треть

До 31 марта базовый кроссовер «Москвич 3» можно купить за 1 590 000 рублей, а лифтбэк «Москвич 6» доступен за 2 136 000 рублей. Снижение цен составило до 712 000 рублей за SUV и до 490 000 рублей за лифтбэк, причем речь идет не о привычных скидках, а о корректировке рекомендованной розничной цены на машины 2023 года выпуска.

В компании новые прайсы объясняют стремлением «сделать бренд ближе к людям» — «Москвич» заявил, что новый подход к ценообразованию был разработан и внедрен, чтобы у клиентов были «понятные, простые и прозрачные цены без дополнительных условий в виде кредитов и трейд-инов». Предполагается, что такой шаг связан с желанием избавиться от нераспроданных автомобилей.

Напомним, в 2024 году модельная линейка «Москвича» должна пополниться кроссовером «Москвич 5» — автомобиль, представляющий собой перелицованный JAC JS5, уже замечен на заводе в Москве, но официальной презентации и тем более старта продаж новинки пока не было. Данных о цене этого «паркетника», даже ориентировочных, нет.

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