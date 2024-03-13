Chery обновила популярный в России кроссовер Tiggo 8

Китайский автогигант анонсировал очередное обновление одного из своих бестселлеров — кроссовера Tiggo 8, приблизив ее облик к старшему Tiggo 8 Pro.

Как следует из базы данных Минпромторга КНР, который обнародовал официальные изображения новой модели, внешность Tiggo 8 изменится за счет новой решетки радиатора, получившей по местной моде обильный хромированный декор. С передних крыльев убраны декоративные накладки, но зато на дверце багажника появился новый шильдик, а фонари получили прозрачные рассеиватели.

При этом технических изменений рестайлинг не принес. По данным ведомства, SUV сохранит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Останутся прежними и КП — 6-ступенчатая механическая и 6-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Привод также только передний. О планах по выводу модернизированного Tiggo 8 на внешние рынки Chery ничего не сообщает.Напомним, текущее поколение модели доступно и в России — 7-местный кроссовер со 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 6-ступенчатым «роботом» предлагается у нас минимум за 2,3 млн. рублей.