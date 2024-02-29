Объявленные цены на обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro не порадовали

Всего пару лет назад компактный кроссовер Chery Tiggo 4 был лидером продаж российского авторынка среди иномарок, временами опережая даже такого мощного конкурента, как Haval Jolion. Но последний и сегодня возглавляет ТОП самых востребованных в нашей стране иностранных моделей, а «четверка», аккурат после того, как получила в своем индексе приставку Pro, в минувшем году скатилась на восьмую позицию рейтинга. И вернуть модели былую славу автопроизводитель пытается, выпустив на наши просторы ее обновленную версию под сложным названием Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, на презентации которой побывал и портал «АвтоВзгляд».

В принципе, замысел автопроизводителя понятен. Отмечая свое 18-летнее беспрерывное присутствие в России, он просто не мог не отметить это событие изменениями в своей линейке. Хотя тут логичнее было бы грянуть на всю Россию давно анонсированным большим кроссовером Chery Tiggo 9. Но поскольку дата не круглая, обошлись легкой модернизацией уже имеющегося SUV. Тем более что, повторимся, выбранный для этих целей автомобиль стал терять свои позиции у потребителя.

Но в итоге обновление «четверки» случилось не просто легким, а максимально минимальным. Под капотом тут стоят известные нам моторы: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 113 л.c. и крутящим моментом 138 Нм, а также его турбированный вариант на 147 л.с. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод, независимо от силового агрегата, только передний.

Эволюция "четверки". Фото портала АвтоВзгляд.

Правда, в топовой версии новинки использована более продвинутая трансмиссия - CVT25 вместо CVT19. Возможно, именно поэтому она, по уверению производителя, стала в этом варианте и заметно резвее (аж 9,7 сек. до «сотки» вместо прежних 13,9), и экономичнее (7,1 л/100 км в смешанном цикле против 7,3 у предшественницы). Хотя, если честно, на официальном сайте марки по этому поводу жуткая путаница. Что, впрочем, весьма характерно для всех наших новоявленных восточных партнеров.

Что касается экстерьерных и интерьерных новшеств юбилейной машины, то «особый» кроссовер получит переработанную переднюю панель с растянувшейся на всю ширину полосой воздуховодов, а также сдвоенные экраны диагональю 10,25 дюймов каждый. В отличие от обычной версии модели, где цифровая «приборка» и дисплей мультимедиа разнесены, у новинки они представляют собой единый блок. Центральные консоль и тоннель не поменялись.

Зато в уже упомянутой топовой версии Ultimate (кроме нее вместо прежних шести вариантов предусмотрены всего две комплектации «18 years edition» — Family и Style) имеются такие новые опции как круговой обзор, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфона, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении, автономного экстренного торможения, мониторинга слепых зон, предупреждения о смене полосы, а также ассистент автоматического переключения света фар.

Фото производителя.

И если учесть, что «простая» Chery Tiggo 4 Pro по числу опций безопасности и комфорта сильно уступала тому же Haval Jolion (67 vs 51), то у «праздничной» 18 years edition имеются все шансы догнать в этом вопросе успешного «соотечественника» (который, кстати сказать, тоже обновился, о чем портал «АвтоВзгляд», сейчас тестирующий машину, скоро расскажет).

Хотя, честно говоря, тут все упирается в цены. Обычная «четыре про» от «Чери» стоила до самого последнего времени минимум 2 520 000 рублей. Сейчас же дилеры марки распродают остатки «былой роскоши» в ожидании «роскоши новой» за 1 520 000 «деревянных». И явно своего покупателя на залежавшийся товар найдут.

А вот с новинкой рынка возникнут проблемы, поскольку объявленные прайсы на нее откровенно не радуют — от 1 690 000 рубликов с учетом всевозможных скидок за самую простую комплектацию потенциальных клиентов точно разочаруют. Особенно на стагнирующем рынке. И тут, возможно, китайским товарищам все же стоит вспомнить, что успех Chery Tiggo 4 был обусловлен не количеством опций, не модными турбоматорами, агрегатированными с вариаторм, а простым и надежным 2-литровым «атмосферником» с МКП…