Новый российский бренд Xcite отложил старт продаж

«Автозавод Санкт-Петербург», который возобновил сборку автомобилей под собственным брендом Xcite, не торопится с началом продаж машин. В запланированные сроки рыночный дебют кроссоверов Xcite X-Cross 7 не состоится.

Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», ссылаясь на собственные источники, дилеры новоиспеченной марки получили от производителя письмо с просьбой приостановить монтаж вывесок и флагов на автосалоны Xcite. Причины такого решения не сообщаются, но старт продаж автомобилей, который планировался на начало мая, будет отложен на неопределенный срок.

Напомним, «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan, которое наладило сборку кроссоверов Xcite X-Cross 7 — Chery Tiggo 7 Pro с новым логотипом. В 2024 году, по словам местных властей, эта площадка выпустит не менее 25 000 машин. Но не исключено, что проект ждет судьба LADA X-Cross 5 — на многострадальном питерском заводе планировалось наладить производство китайского FAW Bestune T77 под отечественным брендом, но с помпой презентованный проект тихо заглох.