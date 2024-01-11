Все на корпоратив: АВТОВАЗ нашел куда пристроить партию выпущенных LADA X-Cross 5

Партия собранных машин так и не попала к дилерам. АВТОВАЗ пристроил автомобили в корпоративные парки своих партнеров, а несколько штук оставил для собственных нужд. В частности, на одном из толком несостоявшихся LADA X-Cross 5 ездит лично глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов. Простые автомобилисты приобрести этого почти обрусевшего «китайца» не смогут.

Но значит ли это, что линейка бренда окончательно лишилась хоть какого-нибудь SUV? Отнюдь. Как сообщил сегодня журналистам г-н Соколов, в планах марки выпуск «паркетника» на платформе LADA Vesta, а также сборка неких кроссоверов по лицензии. И если собственный «кросс» широкой публике собираются показать уже в следующем году, то что касается сроков постановки на конвейер лицензионных авто, то тут ясности нет: автогигант держит вполне театральную паузу.