Nissan Qashqai готовится к плановому обновлению

Nissan Qashqai является одним из флагманов продаж японской марки на глобальном уровне, да и в России машина была настолько популярна, что ее производство локализовали в Санкт-Петербурге. Но это уже пройденный этап, а вот обновление бестселлера — дело ближайшего будущего.

Компания Nissan опубликовала видеоролик, в котором показала условно загадочную новинку. Загадочную — потому что в тени. А условно — потому что на машине прямо написано Qashqai. Это подтверждает, что в обозримом будущем востребованный кроссовер переживет рестайлинг.

Если судить по тизеру, то у модели поменяются фары, решетка радиатора и передний бампер, а вот задняя часть получит лишь точечные правки. В салоне изменения сведутся к корректировке руля и передней панели, пересмотру материалов отделки и расширению перечня стандартного и опционального оборудования.

Технические изменения произойдут едва ли, поскольку текущее поколение Nissan Qashqai выпускается с 2021 года и по-прежнему остается актуальным. В 2025-м должна появиться полностью электрическая модификация модели — тогда-то и случится «новинка» по части «железа». Ну а других доработок придется подождать до полноценной смены поколений.

Впрочем, сюрпризы не исключены — официальная премьера модернизированного бестселлера марки состоится 17 апреля: там и раскроют все подробности о рестайлинговом Qashqai.