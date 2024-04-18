В линейке премиального бренда SERES появится флагманский кроссовер М9

Компания «МБ Рус», некогда торговавшая в России «мерсами», представила новую линейку премиальный китайских гибридных кроссоверов SERES. Да это же уже знакомые нам AITO, — скажете вы и будете совершенно правы тем более, что портал «АвтоВзгляд» уже подробно изучил модели М5 и М7 минувшей зимой.

Впрочем, остатки AITO еще ждут своих будущих владельцев на складах, и отныне так будут именоваться авто лишь для внутреннего рынка КНР. А вот для всего остального мира, цивилизованного и не очень, автомобили теперь будут носить гордое имя SERES и реализовываться через 60 дилерских центров по всей нашей стране под лозунгом «Интеллектуальное переосмысление роскоши».

Автомобили, заметим, не просто сменили название, но и были адаптированы для российского рынка согласно требованиям наших потребителей. Так, в кроссоверах появился руль с подогревом уже в базовой комплектации, новые линзованые фары на модели М5, новые разъемы под зарядки Type II, полностью русифицированное меню.

Плюс М5 получил выдвижные дверные ручки, как у старшего М7. Чтобы минимально разрушать мозг потенциального покупателя, все модели SERES уже изначально идут в одной, самой богатой комплектации: будущему владельцу остается только выбрать «колер» кузова и салона.

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Для модели М5 доступны 6 цветов кузова и 5 салона, а также 15-дюймовый цветной дисплей, камера Face ID, запоминающая настройки и автоматически подстраивающая их под каждого водителя. В более старшей модели М7 доступны 5 цветов металлик и 3 вида кожаной отделки, а также можно выбрать диски R20 или R21. Возможны две версии — 5-местная и 6-местная с задним правым пассажирским креслом Zero Gravity и абсолютно ровным полом салона. Из модных фишек: система ароматизации воздуха в салоне.

Флагманский же кроссовер SERES М9 должен появиться на рынке в IV квартале нынешнего года. Помимо разгона с места до 100 км/ч за 4,9 секунды, автомобиль может похвастать системой интеллектуального полного привода, жирными «тапками» 22-го радиуса и десятком экранов по всему салону. Но самое нарядное: фары проецируют информацию на дорогу, также можно смотреть кино на стенке. Как пошутил один из представителей марки, с таким автомобилем можно экономить деньги на походах в кинотеатр. К тому же, с завода М9 будет «вооружаться» интернетом с российской SIM-картой и голосовым управлением на русском же языке.

На все автомобили марки SERES распространяется заводская гарантия на 2 года или 100 000 км, а на батарею — 4 года или 80 тыс.км. Известны и цены, благо что они фиксированы: SERES М5 стоит 6 590 000 рублей, а SERESМ7 обойдется на миллион дороже — 7 590 000 рублей.