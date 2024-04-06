Mercedes-Benz «переобулся»: немцы призвали Евросоюз прогнуться под китайский автопром

Недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что не даст возможности китайским автобрендам, демпингующим за счет колоссальных государственных субсидий, заполонить Старый Свет своими поделками. Для борьбы с созданием «поднебесной» монополии местные власти готовятся ввести огромные штрафы. Это решение поддержали и тамошние игроки от автобизнеса. Но быстро испугались последствий...

Некоторое время назад наряду с различными топ-менеджерами европейских марок, босс Mercedes-Benz Ола Келлениус высказался против экспансии китайских автостроителей, заявив о необходимости тщательно следить за их действиями, дабы не оказаться у разбитого корыта.

Глава немецкого концерна признал, что с «повышением качества китайские автомобили сталиполностью соответствовать требованиям Евросоюза к безопасности и экологическим стандартам», чтосоздает прямую угрозу для локальных производителей. Тем более, что стоят модели из КНР гораздо дешевле европейских.

Однако не прошло и пары недель, как г-н Каллениус «включил заднюю», рассказав в интервью Financial Times, что благодаря конкуренции с китайскими автобрендами европейская продукция неизбежно вырастет в качестве, не позволив азиатам переманить клиентуру. По его словам, низкие цены «поднебесных» изделий не смогут отбить потребителей, если их уровень качества не будет соответствовать заявленному.

Фото globallookpress.com

Топ-менеджер прекрасно понимает, что модели из КНР все еще хромают по ряду технических и эксплуатационных характеристик, хотя прогресс и налицо. И чтобы они не опередили грандов мировой автоиндустрии, включая «Мерседес», этим самым грандам необходимо эволюционировать.

А придумывать таможенные барьеры, пытаясь защититься от нападок китайских товарищей, дело абсурдное: «принимать заградительные меры все же не нужно, а ввозные пошлины следует не повышать, а наоборот, понизить».

Таким образом, шеф Mercedes-Benz фактически согласился с тем, что продукция премиальной немецкой марки наряду с другими брендами из Старого Света серьезно просела и в исполнении, и в технологичности.

А не допустить китайцев на рынок — ни что иное, как признание поражения и собственной никчемности.

Фото globallookpress.com

Впрочем, независимые эксперты видят в словах «переобувшегося» босса германской марки и еще кое-что.

Китайский авторынок является крупнейшим на планете и для любого концерна — ключевым. И если ЕС повысит пошлины на импорт автомобилей и введет против Поднебесной дополнительные меры заградительного характера, то подобные санкции могут принять в отношении иностранных марок и в самом Китае. Но потерять позиции на мощнейшем азиатском рынке для крохотной Европы — означает потерять все. Уж лучше прогнуться...