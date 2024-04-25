Пекинский автосалон-2024: новинки Haval, которые приедут в Россию

Компания Great Wall, объединившая на одном стенде собственные модели и машины дочерних марок Haval, Tank и Ora, выкатила целую россыпь новых автомобилей, часть из которых доберется и до российских дилеров. Например, Haval H9 второго поколения.

Haval H9, переживший смену генераций, стал, пожалуй, главной премьерой концерна, актуальной для российского рынка. Автомобиль изменился внешне, подрос в габаритах, а также обзавелся новыми опциями. Что касается силовой установки, то на выбор есть два варианта. В первом случае машина комплектуется бензиновым мотором на 224 л.с., во втором — «дизелем» на 186 сил. Коробки передач — АКП на 8 и 9 ступеней. Привод — полный.

Впрочем, одним лишь Haval H9 список любопытных для россиян новинок не ограничивается. Помимо него, китайцы выкатили внедорожники Tank с индексами 400 и 700. Уже подтверждено, что последний будет официально продаваться в нашей стране, и его запуск состоится до конца 2024 года. Но технические характеристики модели, ориентированной на Россию, пока не раскрываются. К слову, в этом году к нам приедет и премиальный Wey 07, также украшавший стенд концерна.

А вот судьба фастбэка Ora 07 пока под вопросом. Его тоже представили на Пекинском автосалоне, но уже не в первый раз: в ряде стран «электричка» некоторое время продается. Модель позиционируется как глобальная, возможность ее запуска в РФ изучается, но окончательное решение пока не принято.