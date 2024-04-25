BAIC привез в Россию дизельный вариант внедорожника BJ40

Компания «БАИК Рус» анонсировала выход на российский рынок новой модификации уже знакомого внедорожника BAIC BJ40. Теперь, вдобавок к варианту с бензиновым двигателем, будет предложено исполнение с дизельным мотором.

Генеральный директор «БАИК Рус» Михаил Семенихин позиционирует новинку как «уникальный на рынке продукт» за счет сочетания трансформируемого кузова, позволяющего превратить внедорожник в кабриолет, а также дизельного движка. Собственно, силовой агрегат и стал отличительной чертой новой модификации — дизельный BJ40 под капотом имеет 2-литровый турбированный агрегат, развивающий 162 л.с. и крутящий момент 380 Нм.

Этот вариант модели оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом Part-time, который дополнен понижающей передачей и жесткими блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов. Визуально внедорожник с турбодизелем отличается решеткой радиатора, бамперами и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами и матовой окраской кузова (черной, белой, красной и зеленой). BAIC BJ40 «на соляре» предложен в России в единственной комплектации Exclusive стоимостью 4 400 000 рублей.