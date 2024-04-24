Докатились: Mercedes-Benz показал электрический «Гелендваген»

Пекинский автосалон-2024 стал местом премьеры одной из самых ожидаемых новинок последних лет — долгожданный электрический вариант легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class стал серийным.

Новинку не стали выделять в отдельную модель, а сделали лишь модификацией машины существующего поколения — Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. Визуально электромобиль отличается от «исходника» только глухой подсвечивающейся панелью вместо решетки радиатора, а также квадратным боксом на дверце багажника. Других изменений не заявлено, но в компании отмечают, что была оптимизирована аэродинамика для улучшения запаса хода. В салоне изменения свелись и вовсе к нюансам оформления графики панели приборов и мультимедиа.

Фото производителя.

Новинка получила сразу четыре электромотора, обеспечивающие суммарную мощность 587 л.с. и крутящий момент 1164 Нм, а интегрированная в усиленную раму батарея на 116 кВт•ч дает автономность до 473 км. За счет векторизации крутящего момента реализованы виртуальные блокировки дифференциалов и «танковый разворот», позволяющий автомобилю разворачиваться на месте. Защищенный от ударов, пыли и влаги аккумулятор дает возможность преодолевать броды глубиной до 902 мм, дорожный просвет составляет 250 мм, а максимальный уклон, преодолеваемый машиной, заявлен на уровне 45 градусов.

Сроки выхода Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology в продажу и стоимость электрического внедорожника пока не названы.