Chery привезет в Россию кроссовер Tiggo 6 и несколько новых версий Arrizo 8

Накануне стало известно о том, что компания Chery привезет в Россию до конца этого года флагманский Tiggo 9 — в бензиновом и гибридном исполнениях. Теперь же выяснилось, что помимо этой модели, китайцы выведут на отечественный рынок еще несколько новинок — разных классов и с разными силовыми установками.

Как рассказали корреспонденту портала «АвтоВзгляд» представители российского офиса Chery, в обозримом будущем линейку кроссоверов пополнит электрический Tiggo 6 (в Китае известен как eQ7). Длина этого автомобиля — 4675 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1660 мм, колесная база — 2830 мм. В движение «шестерку» приводит безальтернативный электрический мотор на 184 л.с. — он установлен на задней оси. А вот тяговые батареи на выбор две: 54- и 67-киловаттчасные.

Кроме Tiggo 6, ждем несколько новых модификаций седана Arrizo 8. Уже подтверждена версия с полуторалитровым двигателем, ориентированная главным образом на таксопарки, а также активно обсуждается вопрос запуска более мощного исполнения с мотором 2,0. Привезут в нашу страну и гибрид: его силовая установка состоит из 156-сильной «бензинки» и 204-сильного электродвижка. Заявлено, что средний расход топлива у такой четырехдверки составляет 4,2 л/100 км.

Но и на этом еще не все! Помимо прочего, в настоящее время оцениваются перспективы вывода на отечественный рынок субкомпактной «электрички» eQ1. Шансы, что этот автомобиль поступит в российскую продажу, велики (портал «АвтоВзгляд» ранее публиковал снимки машины, замеченной в Москве), но окончательное решение еще не принято.

Остается лишь добавить, что Tiggo 6 и новые модификации Arrizo 8 китайцы надеются вывести на наш рынок до конца 2024 года. Бензиновый и гибридный Tiggo 9 тоже — продажи флагмана начнутся осенью. Что же касается eQ1, то и он может пополнить шоу-румы российских дилеров в ближайший год — если этой модели все же дадут «зеленый свет».