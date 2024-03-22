Chery привезла в Россию субкомпактный хетчбэк eQ1

Chery eQ1 был замечен на территории одного дилерского центра, где, помимо прочих машин, стоят автомобили российского представительства бренда. На тот факт, что хетчбэк принадлежит именно офису марки, а не автосалону или клиенту, намекает рамка номерного знака. А учитывая, что ранее представители Chery говорили о том, что перед выводом новой модели обязательно проводят ее испытания в реальных условиях, можно смело предположить, что этот авто — тестовый.
Тем более Chery уже официально заявляла о своем намерении вывести eQ1 на российский рынок — после изучения перспектив модели на местном рынке. Сейчас, вероятно, этим представительство и занимается, тестируя электромобиль на дорогах общего пользования, а также прислушиваясь к мнению дилеров и потенциальных покупателей.
В Китае Chery eQ1 продается с 2016 года — субкомпактный (длина 3200 мм, ширина 1670 мм, высота 1550 мм при колесной базе 2150 мм) хетчбэк имеет четырехместный салон. На домашнем рынке модель предложена c 41-сильным электромотором и батареей на 38 кВт•ч, обеспечивающей запас хода до 300 км.
В России новинка должна дебютировать в апреле-мае под новым суббрендом Tiggo, который на отечественном рынке объединит гамму «зеленых» моделей марки.