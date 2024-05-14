Новые автомобили Toyota, которые еще можно купить в России за 2 000 000 рублей

Справедливости ради стоит заметить, что приобрести за пару с небольшим миллионов рублей популярные у нас кроссовер Toyota RAV4 и седан Camry, увы, не получится, ибо стоят они значительно дороже. Но есть у дилеров довольно любопытные японские легковушки, как раз укладывающиеся в означенный бюджет. Впрочем, судите сами.

Портал «АвтоВзгляд» изучил предложения некогда официальных российских дилеров Toyota и нашел немало машин, пылящихся на складских площадках. И больше всего из представленных «японцев» ценой немногим выше 2 000 000 рублей — седаны Corolla 12-го поколения с заводским обозначением Е210.

Только в одном «Рольфе» скопилось несколько десятков авто этой модели, причем в двух различных комплектациях: Pioneer и Elite. Прайсы на машины — фиксированные, и в зависимости от шоу-рума не отличаются. Топовая «элитная» версия Toyota Corolla предлагается от 2 490 000 рублей — с учетом скидок и спецпредложений.

Фото netcarshow.com

На 100 000 дешевле выйдет «пионерский» вариант исполнения, проигрывающий «максималке» лишь количеством встроенных опций: 92 против 102-х. Дисконт предполагает покупку автомобиля в кредит и по системе trade-in. Дополнительный бонус «прилетает» за оформление каско.

Все имеющиеся в наличии «Короллы» были выпущены в 2023 году. И как вы уже поняли, завезены параллельными путями до повышений утилизационного сбора. Под капотом любой из них стоит 1,2-литровый экономичный бензиновый мотор, развивающий 116 сил, в связке с которым трудится бесступенчатый вариатор. Привод — передний, а из цветов окраски кузова доступен лишь единственный — белый, но с эффектом «металлик».

Опцион Toyota Corolla весьма солиден: фронтальные и боковые подушки безопасности, включая оконные занавесочного типа, системы предотвращения столкновений и удержания авто в полосе следования, а также помощники при торможении и движении на склоне. За комфорт и эргономику отвечают адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, автоматическое управление диодной светотехникой, функция запуска мотора клавишей, а также люк в крыше и мультимедийный центр с навигацией и голосовым управлением. Разумеется, есть система кондиционирования и полный, что называется, электропакет.

Фото производителя.

А для тех, кому хотелось бы что-нибудь повыше, найдется кроссовер Toyota Raize, так же ввезенный по схеме параллельного импорта. Стоимость нового автомобиля, но произведенного в 2022 году, составляет стартовые 2 400 000 рублей. Руль, что немаловажно — левый, а цвет — исключительно серебристый. Дорожный просвет паркетника — 185 мм (к слову, на 35 мм выше, чем у Corolla), а в моторном отсеке установлен «лайтовый» 98-сильный бензиновый двигатель, сопряженный с вариатором в коробке передач, распределяющим тягу на переднюю ось.

В единственно доступной комплектации G значатся боковые и передние «эйрбеги», обогревы и кондиционер, бесключевой доступ, центральный замок и иммобилайзер, а также мультимедиа с Bluetooth, MP3 и USB.

Правда, таких машин довольно мало и в большинстве своем они представлены в региональных автосалонах. Скажем, 100 000 рублей при покупке можно сэкономить, отправившись за кроссовером в «Тойота Центр Тула». Согласитесь: уж лучше потратиться на бензин, чем переплачивать нелишние в кармане деньги за сам автомобиль.

Между тем, других предложений от излюбленной россиянами марки Toyota, подпадающих под планку чуть выше 2 000 000 рублей, в официальном стоке днем с огнем не сыщешь. Те же RAV4 и Camry дешевле 3 500 000 «деревянных» просто не найти.