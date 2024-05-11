«Китайцев» не везу: торговцы параллельным импортом отказываются от авто из КНР

Несмотря на все попытки структуризации и наведения порядка, российский авторынок до сих пор представляет собой «лоскутное одеяло», в котором множество прорех. И «серый привоз» не утихает, несмотря на все усилия компетентных органов. И не утихнет, поскольку у широко представленного у нас китайского предложения уже нашлось множество огрехов. Терпеть которые за обозначенную на ценниках сумму потребитель не желает. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Горячий сезон на автомобильном рынке ожидаемо подошел к своему логическому завершению: по сравнению с мартом текущего года, в апреле продажи легковых авто упали почти на 7%. А ставка рефинансирования ЦБ в тандеме с жадностью коммерческих банков не оставила продавцам никаких шансов на продолжение получения сверхдоходов.

Игроки поменялись ролями: каждую машину теперь приходится именно продавать, а не бросать в толпу, как горячий пирожок. Продавать, существенно уступая в цене, уговаривая и заламывая руки. Впрочем, и сама толпа несколько отрезвела, узнав о некоторых особенностях эксплуатации китайских ТС.

Еще в 2023 году возникло немало вопросов: а почему многие автокупцы массово не завозят именно китайские автомобили? Редким исключением, лишь подтверждающим общее правило, стали «серые» Geely Monjaro; премиальные «электрички» Zeekr и LiXiang, так и не породившие своего официального представительства в России, да некоторое количество моделей Changan, которые, впрочем, быстро вышли «из тени». Не выгодно?

Фото globallookpress.com

Отнюдь: заработок на китайских машинах был даже больше, чем на японских, европейских и американских. Спрос? Да расхватывали все подряд, только вези. Тогда в чем же дело?

А причина оказалась достаточно проста: многие акторы так называемого параллельного импорта, взявшиеся за «китайцев», столкнулись с негативом своих клиентов. Машины оказалось сложно обслуживать, у них были выявлены многочисленные недостатки, а официальные дилеры отказывались их брать на ремонт. Случись авария — вообще не понятно, что делать. Ярослав Милославский, предприниматель в сфере параллельного импорта автомобилей, честно высказался на этот счет:

— Многие авто, что мы завезли в 2022-2023 годах, были привезены для своих. Естественно, мы давали людям гарантии. В итоге подход дал результат: «сарафанное радио» стало существенным активом, который генерировал новых клиентов день за днем. Но этот механизм работает только в одном случае: если клиент доволен. А кода начинаются проблемы — пиши пропало и закрывай контору. Какие я могу дать гарантии на китайскую машину, которую после мелкой аварии починить не выходит — деталей и ремонтных инструкций просто нет.

Фото globallookpress.com

— Да, — продолжает эксперт, — запчасти можно заказать прямо на заводе, никаких проблем, кроме сроков доставки. Но нужно ведь знать, что заказывать! А китайский пластик после столкновения на морозе обсыпается на асфальт и даже просто понять, что же сломалось и что заказывать, уже не выйдет. Вторую машину покупать, чтобы посмотреть? Нет, такой вариант мне не походит.

А потом начались проблемы с дилерами, которые просто отказывались брать на ремонт ТС, привезенные «параллельным импортом». Мол, где купили — там и ремонтируйтесь. Такой вариант в нашу стратегию не вписывался, поэтому мы сразу отказались от китайского автопрома и сосредоточились на понятных и ремонтопригодных машинах, за которые перед клиентом стыдно не будет, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» похицию бизнеса г-н Милославский.