АВТОВАЗ поднял цены на автомобили LADA Granta и Niva

Как и планировал, российский автогигант в очередной раз повысил стоимость своих автомобилей. Но, что любопытно, пока корректировка цен коснулась только двух семейств — Granta и Niva. Впрочем, не исключено, что позже подорожает и Vesta.

Как сообщает портал «Цена Авто», стоимость автомобилей LADA после майской корректировки прайсов увеличилась на сумму от 51 100 до 71 100 рублей. Седаны и лифтбэки Granta (кроме базовой версии Standard) стали дороже на 51 100 рублей, «внедорожный» универсал Cross вырос в цене на 66 100 рублей, спортивные варианты прибавили в стоимости 71 100 рублей, тогда как коммерческие исполнения Granta (фургон и бортовая платформа) — 61 100 рублей.

Внедорожник LADA Niva Legend подорожал на 51 100 рублей, а экстремальная версия Bronto — на 61 100 рублей. На столько же выросли цены на коммерческие модификаций (фургон и бортовая платформа) Niva Legend. Что же касается Niva Travel, то ее прайс «потяжелел» на 51 100 рублей.

Напомним, эту корректировку цен АВТОВАЗ объяснил увеличением себестоимости производства, санкционными рисками и необходимостью создания сложных логистических и финансовых цепочек поставщиками компании.