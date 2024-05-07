Глава АВТОВАЗа рассказал, какие модели LADA не подорожают

Российский автогигант, как и ожидалось, готовит очередную корректировку цен в сторону их повышения. Индексация стоимости составит менее 3%, хотя за прошедшие с последнего роста прайсов полгода накопленная инфляция составила около 7%.

Как сообщает ТАСС, основными причинами для роста цен стали увеличение себестоимости производства, санкционных рисков и необходимость создания сложных логистических и финансовых цепочек поставщиками АВТОВАЗа. При этом повешение стоимости не будет единым для всех моделей: какие-то подорожают сильнее, какие-то слабее, а какие-то и вовсе останутся в продаже под прежними прайсами.

— В целом по модельному ряду индексация будет менее 3%. Каких-то моделей эта индексация вообще не коснется, это в первую очередь базовые модели, это относится и к базовым моделям Granta и к базовым моделям Vesta, — заявил ТАСС глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

С большой долей вероятности майский рост цен не станет последним в 2024 году. Ранее все тот же г-н Соколов призывал в течение года повысить ставку утильсбора на машины с двигателем от одного до двух литров сразу до 550 тысяч рублей. И если власти его поддержат, то переписывать прайс-листы придется едва ли не каждому бренду, представленному на отечественном рынке.