«АвтоВзгляд» узнал, с какими проблемами сталкиваются покупатели LADA Vesta с АT

Кто хоть раз лично покупал новый автомобиль в автосалоне знает, что в ходе этой затеи «всплывает» приличное количество неприятных нюансов. Портал «АвтоВзгляд» постарался ответить на вопрос: как сегодня приобретают автомобили LADA, и «навариваются» ли на этом процессе дилеры марки...

Если российский авторынок и испытывает сейчас дефицит в каких-то автомобилях, так это в бюджетном сегменте. Его на данный момент практически в одиночку «окучивает» АВТОВАЗ. И, заметим, пусть и в не полном объеме, но у российского автогиганта это получается. Но во многом благодаря откровенно лоббистской политике государства российского. Ведь даже традиционно бюджетные тольяттинские модели стоят сейчас в рознице очень приличных денег.

Тем на менее, пусть и ставшая теперь «условно бюджетной», продукция АВТОВАЗа потихоньку расширяет свою зону охвата рынка. На который недавно российский производитель вывел долгожданную новинку — LADA Vesta с вариаторной КП. По цене более полутора миллионов за базовую комплектацию.

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Прикинувшись потенциальными покупателями, журналисты портала «АвтоВзгляд» пообщались с «продажными» менеджерами в нескольких фирменных автосалонах LADA, а также примерили «на себя» (насколько это было возможно, конечно) реальные машины в шоу-румах. Дело в том, что наша редакция недавно приняла участие в официальном тест-драйве, приуроченном к выходу на рынок LADA Vesta с китайским «вариком» в трансмиссии и 1,8-литровым 122-сильным мотором. Но там мы имели дело с топовой комплектацией. А тут представилась возможность посидеть в бюджетной версии.

Выяснилось, что это вполне достойный вариант для приобретения. По большому счету, ей недостает лишь легкосплавных колесных дисков. Отличный вариант для того, кто готов позже самостоятельно их докупить. А еще мы выяснили, что на днях АВТОВАЗ объявил о поставках в свои ДЦ LADA Granta с японской автоматической КП. Последних, правда, не нашли. Но зато сопоставили цены на модели. Впрочем, все подробности наших изысканий — в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найи здесь...