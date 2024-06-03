Светомузыкальная пауза: тест-драйв минивэна GAC M8

С ассортиментом минивэнов на российском рынке новых легковушек ситуация нерадостная. Предлагаемых моделей (китайских, разумеется) — меньше чем пальцев на одной руке. Тем интересней было познакомится с новым поколением одного из немногочисленных в России представителей этого класса машин — GAC M8.

В области дизайна седанов/хетчбэков/кроссоверов китайцы уже более-менее навострились не копировать европейские и японские образцы. Но как только дело касается минивэнов, то эта недавно обретенная стилистическая «самостийность» резко куда-то улетучивается. Подозреваю, что дело тут не в творческих способностях тех, кто рисует образы будущих машин, а в предпочтениях потенциального покупателя. Похоже, что массовый китаец чуть ли не молится сейчас на Toyota Alfard! По крайней мере, все современные «поднебесные» вэны — косплей той или иной степени японских «бусов».

Вот и у GAC M8 «лицо» выполнено четко в духе Toyota Alfard! Гигантская хромированная решетка радиатора и «вертикальные» светодиодные фары по бокам. А над ними — здоровенное скошенное назад лобовое стекло. Вот и все, что видишь, глядя на машину спереди. В боковой проекции, да и сзади, модель смотрится подчеркнуто строго, без вульгарной «альфардщины», беззастенчиво оккупировавшей переднюю части машины. Не удивительно, что прохожие засматриваются именно на «морду», а не на профиль или тыловую часть GAC M8.

Забегая вперед скажу, что китайцы, видимо, решили, что даже такого уровня внимания к их детищу будет мало и встроили в мультимедийную систему минивэна возможность с помощью головной оптики устраивать небольшое световое шоу. В «мозгах» машины заложено три разных композиции. Включаешь одну из них и все прохожие «залипают» секунд на 20, наблюдая перетекания-перемигивания ослепительно белых вспышек в фарах...

1/6

Экстерьер «альфарда по-китайски» у GAC однозначно удался. Но с парой оговорок. Здоровенный кузов — 5212x1893x1823 мм с колесной базой 3070 мм стоит на дисках R18. Визуально — «маловато будет»! Как по мне, гораздо более гармонично на M8 смотрелись колеса хотя бы R19, а еще лучше — R20!

Второе — относительно небольшой клиренс модели. Официальных данных на этот счет найти не удалось. Но при взгляде со стороны кажется, что нижняя часть переднего и заднего бамперов висят очень низко над дорогой. Но это, скорей всего, оптическая иллюзия. Лично измерил рулеткой расстояние от нижней кромки «губы» переднего бампера до асфальта: 20 сантиметров — вполне приемлемый зазор.

Но! С бордюрами и тому подобными препятствиями все равно надо быть внимательней. Причем не только при маневрировании, но и при посадке-высадке. Стандартная высота московских «поребриков» очень часто не позволяет распахнуть переднюю дверь. А если встанешь близко к бордюру, то и боковая сдвижная открыться не сможет — упрется в камень.

Что касается интерьеров GAC M8, то на их полное описание, пожалуй, можно потратить пару часов. Если кратко, то кожа тут — везде. Трехзонный «климат». Второй ряд сидений — капитанские кресла, с электроприводом, персональными пультиками управления комфортными настройками, массажем и возможностью трансформации в лежанку.

Третий ряд — кожаный диван, который можно сложить, получив больше кубометра грузового пространства. Либо пара не особо габаритных взрослых вполне могут существовать на нем в дальнем путешествии. Есть два люка в крыше, причем задний еще и с узорчатой подсветкой. Пятая дверь открывается автоматически — если просто постоишь секунды три рядом с задним бампером.

1/5

Перед водителем — большая цветная «приборка». Вместо центральной консоли — «планшетник» мультимедийной системы. Впрочем, нечто подобное мы уже видели — в салоне большого кроссовера GAC GS8 последнего поколения. В распоряжении водителя — куча электронных ассистентов, включая камеры «по кругу», адаптивный «круиз», систему удержания полосы и прочее, и прочее...

Апофеозом «лухари-стайла» этого минивэна можно считать большую граненую эллипсоидной формы линзу из стекла, встроенную на оси в сам джойстик восьмиступенчатой АКП. Ночью особенно заметно, что она подсвечена цветным светодиодом и разбрасывает блики своими гранями.

Ходовые качества GAC М8 удовлетворят, пожалуй, даже перфекционизм некоторых фанатов немецких минивэнов. В смысле управляемости этому «китайцу», понятное дело, далеко до VW Multivan. Но! У М8 электронно-управляемые амортизаторы. Благодаря возможности настраивать их по своему вкусу, можно плыть, слегка раскачиваясь над асфальтом, лишь по негромким звукам отмечая преодолеваемые колдобины.

А можно перевести подвеску в режим «Спорт» и наслаждаться тем, как словно приклеенный к асфальту, минивэн «валит» на все 150 км/ч по «платнику». Подчеркну: это китайский, черт побери, минивэн! Не немецкий! Единственная рекомендация: не пытайтесь носиться на нем по ухабам: на каком-нибудь из них обязательно останетесь без переднего бампера. Эта машина предназначена для более менее сносных дорог.

1/10

На трассе GAC М8 — как рыба в воде. Его 231 л.с., выдаваемых 2-литровым бензиновым турбомотором, для «шоссейных» нужд хватает более чем. Причем как с пустым салоном, так и с полной загрузкой. Разницы в динамике что в том, что в другом случае вы не уловите: «автомат» в переднеприводной трансмиссии свое дело знает.

Хотя агрегат сей не без собственных «приколов». Так, стоя на светофоре, вы порой ощутите слабенькие толчки и одновременно заметите легкие скачки оборотов мотора: тахометр на приборке покажет. Такое впечатление, что КП сама по себе переключает туда-сюда передачи. Возможно, от скуки...

В городском потоке, как оказалось, М8 также не напрягает водителя. Обзорность прекрасная, руль «короткий». Благодаря чему машина демонстрирует гораздо лучшую маневренность и меньший радиус поворота, чем японский минивэн, с которого «рисовали» ее внешность.

Что касается расхода топлива, то упомянутый «японец» может лишь позавидовать в этом смысле GAC М8. При движении по скоростной трассе аппетит «китайца» можно довести до 8,5-8,7 л/100 км. А в городе не удивляйтесь, когда увидите на его «приборке» 12-13 литров «на сотню».

В заключение повторюсь: GAC М8 — это еще не VW Multivan и не Mercedes-Benz V-class. Но на их фоне гадким утенком он не выглядит абсолютно. Хотя цена авто тоже не особо демократичная: прайс-лист GAC М8 стартует с 5,5 млн. рублей, а в топовой комплектации за него в дилерском центре попросят 6,5 млн.