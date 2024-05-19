На чем поедем дальше: кроссоверы теряют популярность

Базовый тезис, много лет правивший автомобильной модой, еще недавно гласил: автомобиль будет популярным, если его так или иначе можно назвать кроссовером. Производители лепили «защитный пластик», повышали на миллиметры дорожный просвет и добавляли иную стилистику, чтобы самые обычные хетчбэки и даже седаны становились ближе к народному запросу. Все проходит — и это прошло: надоели эти ваши SUV, подайте нам нового. И ведь уже подают! Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Глобальные перемены 2022 года, вылившиеся в появлении на российском авторынке десятков новых брендов и предложения старых путем «параллельного импорта», показали весьма любопытную тенденцию: прежняя страсть россиян к внедорожникам и кроссоверам начала гаснуть.

Точнее так: внедорожники, дорогие и действительно высокой проходимости автомобили продолжают почти в прежнем объеме завозиться в Россию, а вот общий объем тех самых «задранных» легковушек, зачастую моноприводных, начал постепенно размываться.

Стоит отметить появление таких моделей, как Mitsubishi Xpander, неказистого, но более вместительного аналога Outlander, а так же многочисленных праворульных «Тойот» и «Хонд», которые буквально наводнили дороги ранее отрешенных от JDM центральных регионов России. Noah, Stepwgn и прочие «Одисеи» заменили в российских гаражах те самые кроссоверы, а непривычный правый руль не смог нивелировать те несомненные достоинства, которые есть у минивэнов японского рынка.

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Не отстают и корейцы: несмотря на запреты и уходы, число Starex и даже дорогущих новых Staria на дорогах постоянно увеличивается. Россияне распробовали минивэны и прочие «басы»? Микроавтобусами порадовал и завершившейся в начале мая Пекинский автосалон-2024: почти на каждом стенде оный был представлен.

А наделавший в России шуму бренд Exeed и вовсе воплотил свое представление о будущем именно в минивэне. Li Xiang, Voyah, GAC — тоже показали свои «автобусы». Выходит, автопроизводители видят будущую моду именно в них? Переключаем тумблер на следующий тип кузова?

В девяностых балом правили седаны, которые по праву считались самыми желанными и премиальными. Позже им на смену пришли хетчи, заполнившие улицы конца десятых тысячами Ford Focus, Mazda3, OpelAstra, Renault Clio и многие-многие другие. Даже Mitsubishi попытались сделать из Lancer X хетчбэк, получившийся откровенно безрадостным. У Honda с Civic и у Subaru с Impreza вышло намного лучше.

Фото портала АвтоВзгляд.

Далее наступила эпоха кроссоверов, когда все хетчбэки внезапно подросли вверх, получили обвесы и прочие элементы «внедорожности». Lancer превратился в Outlander, CR-V целиком и полностью заместила Civic, Mazda CX-5 стала флагманом бренда, а слово Qashqai научились выговаривать все. Мода была настолько сильна, что даже Porsche, черт возьми, сделала кроссовер. Заметим, весьма успешный.

Но время их прошло, наступила пора новых имен, которые, с высокой долей вероятности, станут именно минивэны. Полноприводные и городские, семейные и премиальные — выбрать есть из чего. Многие уже приехали в Россию, другие — скоро прибудут. Эх, где ты сейчас, кумир детства Delica? Настал твой час!