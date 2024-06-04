Сколько нужно денег для покупки хорошего китайского кроссовера-трехлетки

Портал «АвтоВзгляд» публикует очередной отчет о результатах мониторинга российского рынка подержанных автомобилей. Мы ежемесячно оцениваем ситуацию на «вторичке» при помощи уникального показателя, основанного на статистике цен «китайцев» с пробегом. Так как же они изменились по итогам мая?

В качестве условного маркера мы используем средние цены на компактные кроссоверы из Поднебесной. В начале каждого месяца изучаем популярные российские интернет-площадки для размещения объявлений о продаже ТС. Оттуда берем прайсы на самые востребованные модели — Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4 — в возрасте около трех лет.

Чтобы узнать текущее значение нашего «индикатора», требуется вычислить среднюю цену на основании десятка объявлений, оказавшихся первыми в выдаче поиска по сайту — для каждой из названных моделей-трехлеток. Определяем усредненную стоимость по всей группе машин и сопоставляем ее с аналогичными данными, полученными месяц назад.

По традиции начнем с Haval Jolion. За последние недели «вилка» цен на эти подержанные кроссоверы немного сузилась. Теперь мы видим диапазон 1,63-2,079 млн. рублей против 1,66-2,12 млн. рублей в прошлом месяце. При этом средний прайс Jolion-трехлетки уменьшился с 1,93 млн. до 1,85 млн. целковых, что говорит об увеличении доли относительно недорогих машин.

Фото Chery

За Geely Coolray того же года выпуска в начале мая продавцы просили 1,84-2,02 млн. рублей. Теперь их аппетиты разнятся гораздо серьезнее: к июню разброс цен увеличился до диапазона 1,65-2,3 млн. рублей. Причем в выборке явно преобладают более дорогие экземпляры. Мы зафиксировали среднюю стоимость такого кроссовера б.у. на уровне 1,935 млн. рублей. При том что месяц назад этот показатель находился у отметки 1,91 млн. рублей.

Самый доступный из нашей троицы популярных компактных трехлетних SUV — Chery Tiggo 4. Разброс цен на эту модель стал заметно меньше. Месяц назад они укладывались в диапазон 1,21-1,85 млн. рублей, а теперь — 1,349-1,745 млн. В результате средняя стоимость трехлетнего Tiggo 4 на российском рынке практически не изменилась: было 1,55 млн. — стало 1,502 млн. рублей. 50 000 целковых на фоне «полторашки» особой погоды не делают.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что «индекс компактного трехлетнего китайского кроссовера» за прошедший месяц изменился несильно. Хотя он и демонстрирует сохранение тенденции к небольшому снижению: с 1,79 млн. в начале мая до 1,769 млн. рублей в первые дни июня. Потеря около 20 000 рублей продолжает нисходящий тренд предшествующего месяца, когда наши подержанные кроссоверы подешевели в среднем на 70 000 «деревянных».