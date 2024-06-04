Мокрое место: все плюсы и минусы подержанного кроссовера Haval Jolion

Китайский автобренд Haval уже давно и прочно обосновался на российском рынке. Достаточно сказать, что в минувшем году бренд реализовал у нас без малого 120 000 своих машин. Что, в том числе, позволило специалистам сферы авторемонта наработать объективный взгляд на характер одного из самых популярных у нас компактных кроссоверов марки — Haval Jolion (третье место по итогам 2023-его в ТОП-25 самых продаваемых моделей). Понятно, что этот SUV уже широко представлен и на вторичном рынке. Так каких же сюрпризов ждать очередному владельцу от, скажем, 3-летнего Haval Jolion?

Заметим, что на старте российской карьеры Haval Jolion большинство его новоиспеченных пользователей радовались продвинутому мультимедийному комплексу машины с большим сенсорным экраном и поддержкой приложений. Однако со временем некоторые из них начали жаловаться на его «зависания», на то, что обогрев лобового стекла работает лишь во время стоянки, а электронные ассистенты безопасности слишком активны, включая, например, аварийную сигнализацию при приближении заднего автомобиля.

Деактивация электронных «излишеств» сохранялась до первого перезапуска мотора. После чего все настройки вновь возвращались к заводским параметрам и требовали повторного отключения. На выпущенных позднее Jolion эти недочеты были учтены производителем. Вышеизложенный нюанс следует иметь в виду при выборе конкретного экземпляра подержанного SUV.

При этом следует отметить высокое качество материалов отделки салона, а также хорошее качество сборки. Несмотря на то, что нижняя часть передней панели и дверных карт выполнена из более жесткого и практичного пластика, качество исполнения интерьера Haval Jolion оставляет приятное впечатление даже на экземплярах с большими пробегами.

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев выделяет несколько ключевых моментов, характеризующих подержанный Jolion:

Фото: Haval

— Одним из наиболее распространенных нареканий для Haval Jolion стали протечки воды в салон из-за образования конденсата. Жидкость может скапливаться в районе плафонов освещения и попадать на «шайбу» трансмиссии. Чаще всего такая проблема возникает после мойки автомобиля.

Из-за засорения или неправильной работы воздушных заслонок системы вентиляции салона, внутри перегородок кузова порой происходит чрезмерное запотевание с последующим стоком собравшейся влаги внутрь салона.

Одним из наиболее проблемных узлов Haval Jolion оказалась тормозная система. Основной недостаток — укороченный ресурс штатных тормозных дисков и колодок, особенно на передних колесах.

Подвеска у Haval Jolion вполне современна. Но ее энергоемкость невысока. Это не только снижает плавность хода кроссовера, но и влияет на довольно интенсивный износ покрышек. Покупая такую машину «на вторичке», стоит приготовиться к возможным дополнительным тратам на ремонт и обслуживание ходовой части.

При этом ремонтопригодность у Haval Jolion — на высоте! Еще один плюс модели в том, что на российском рынке для нее в достатке представлены как оригинальные запчасти и расходники, так и аналоги с вполне демократичными ценниками, — считает эксперт Антюфьев.