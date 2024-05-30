Гордые, но нищие: почему мировой автопром чурается России

Никакого развитого автопрома России в ближайшее время не видать. И вовсе не потому, что мы отстаем от других стран технологически. То есть, в какой-то степени верно и такое утверждение, однако стать великой автомобильной державой на самом деле нам гораздо больше мешает вульгарная бедность значительной части населения. Более пристально взглянул на проблему с этой стороны портал «АвтоВзгляд».

Автопром смело можно назвать одной из хронических бед нашей страны. Проходят годы, меняются экономические уклады, политические системы, а несчастная отрасль неизменно пребывает в полумертвом состоянии. И ей совершенно плевать на то, каким именно способом ее пытаются реанимировать — хирургией собственного производства, терапией широкого импорта, или же капельницей локализации, в конце концов...

НЕ ОЧЕНЬ ОБЪЕМНЫЙ ОБЪЕМ

В этом вопросе сложно претендовать на абсолютную истину, но личное мнение всегда имеет право на жизнь. И вот есть такое ощущение, подкрепленное столетней историей: все идет абы как и через пень-колоду потому, что за решение проблемы мы вечно принимаемся совсем не с той стороны. Сами себя уверили в крайней привлекательности нашего рынка для иностранных инвесторов, и ведем себя в соответствии с этой установкой.

Фото: globallookpress.com

Между тем, дела обстоят не столь радужно, как хотелось бы. С чего мы взяли, что истинная емкость нашего рынка — те самые 3 млн. новых автомобилей в год, которая была достигнута лишь единожды? Нет, это был просто невероятный пик в результате стечения массы субъективных и объективных факторов. В реальности нормальный уровень нашего потребления намного — раза в полтора-два — скромнее. Поэтому Россия не так уж интересна серьезным инвесторам. Кроме того, мировые автогиганты предпочитают стабильность и предсказуемость, а у нашей автомобильной отрасли то понос, то золотуха — его постоянно лихорадит...

Наглядной иллюстрацией этого тезиса может служить резкий и безболезненный уход почти всех автобрендов сразу после введения санкций и нежелание китайских концернов бросать якорь производства в нашем порту. Завозить машины в объемах, соответствующих текущей ситуации, и продавать их в бесконкурентном режиме по безумным ценам — пожалуйста. Но всерьез вкладываться в строительство заводов — тут уж увольте.

ЭТО ЗАВЕТНОЕ СЛОВО — СССР

«Наш автопром, к глубокому сожалению, одна большая потемкинская деревня, — утверждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Приклеиваем мы отечественные лейблы или нет — сути дела не меняет. Страна оказалась в ситуации дорогих автомобилей. Пора признать, что понастроили потемкинских деревень и прекратить этим заниматься».

Фото: globallookpress.com

Все так, с одной маленькой поправкой — в ситуации не дорогих автомобилей, а низких зарплат. Что поделаешь — доходов значительной части населения хронически не хватает на поддержание ритмичной работы автопрома. И не стоит кивать на СССР, где был построен рай на земле по мнению многих наших сограждан — либо не имевших в силу возрастных причин возможности лично ознакомиться с гримасами социализма, либо основательно о них подзабывших.

В «Союзе нерушимом» дела с автомобилями также обстояли хуже некуда. Даже если не принимать во внимание дикие очереди за машинами, растягивавшиеся на много лет, соотношение доходов и цен было аховое. К примеру, в 1975 году вожделенный ВАЗ-2101 стоил 5620 рублей, «Москвич-412» — 4936 рублей. При этом средняя зарплата составляла 145,8 рубля, так что хрен укупишь.

ПРЕЗИДЕНТ ЗРИТ В КОРЕНЬ

Долго рассусоливать о нынешней реальности не имеет смысла — мы с ней сталкиваемся ежедневно. Покупательский интерес подогревается вовсе не конкурентоспособными ценами и не ростом обеспеченности граждан, о чем свидетельствуют рассуждения экспертов и аналитиков. Они основывают свои выводы по большей части на применении стимулирующих инструментов — скидок, льгот, госпрограмм.

Фото: globallookpress.com

В корень проблемы посмотрел почему-то не Антон Силуанов, не Денис Мантуров и не Эльвира Набиуллина, которым это положено по должности, а президент, у которого других забот полон рот. Причем за последнее время он поднимал эту тему неоднократно. В феврале нынешнего года Владимир Путин заявил, что приоритетом для государства остается повышение доходов и качества жизни россиян. А буквально неделю назад на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) он еще раз напомнил: «У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей». Но чиновники по благоприобретенной привычке по-прежнему пропускают мимо ушей то, что могло бы заставить их выйти из зоны привычного комфорта.

И только не надо доказывать, энергично размахивая руками, что вот, мол, нищие китайцы смогли за пару десятков лет вытащить свой автопром из глубокой задницы и начать завоевывать мир. Во-первых, их полтора миллиарда. Во-вторых, они давно не нищие. По данным Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) средняя зарплата в Китае составляет сейчас в переводе на наши деньги 96 800 рублей, а другие источники дают цифры на треть выше. Средняя же месячная зарплата в России, как сообщает Росстат, весьма склонный к преувеличению наших достижений, в прошлом году составила 74 854 рубля.

И в-третьих — китайские автомобили перешли из разряда дришпаков в категорию «космос» как раз одновременно с ростом доходов населения. Совпадение, наверное.