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В России стартовали продажи кроссовера Exeed RX с «автоматом»

Новая коробка доступна в старшей версии «Премиум»

Марка Exeed продолжает расширять линейку доступных на российском рынке модификаций своих моделей. Вслед за «бюджетным» исполнением LX подоспела новая версия RX, особенностью которой стала автоматическая коробка передач.

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Автор
Максим Орлов

Изображение В России стартовали продажи кроссовера Exeed RX с «автоматом»

Автомобиль сохранил 2,0-литровый бензиновый турбомотор, развивающий мощность 249 л.с. и крутящий момент 385 Нм, но теперь он сочетается и с классической автоматической коробкой передач — для Exeed RX адаптировали 8-ступенчатую АКП Aisin. Полный привод ZF остался прежним, однако благодаря новой трансмиссии удалось повысить экономичность кроссовера. В смешанном цикле на 100 км пробега машина потребляет всего 8,5 литров топлива.

В остальном Exeed не поменялся. Разве что немного расширился список оснащения — в него вошли электрорегулировки руля по вылету и наклону, а для водительского сиденья стал доступен встроенный массажер.

RX с «автоматом» предложен только в топовой комплектации Premium, которая стоит от 5 550 000 рублей.

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