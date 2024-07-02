Вжарило по полной: летний сезон толкает вверх цены на китайские кроссоверы

В качестве «маркера», позволяющего судить о происходящем на отечественном рынке автомобильного секонд-хенда, нами выбран существующий уровень цен на подержанные компактные китайские кроссоверы. В качестве источника материала для анализа мы используем объявления о продаже на популярных тематических российских интернет-ресурсах. Мы изучаем там разделы, посвященные троице компактных китайских кроссоверов — Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. В фокусе нашего интереса — автомобили не старше трех лет.

Мы применяем соответствующие условия в поиске по этим ресурсам и затем «берем в работу» первую десятку лотов, оказавшихся в выдаче. По ним определяем среднюю цену каждой модели, а также среднюю цену машины возрастом до 3-х лет по всему классу ТС. Полученные цифры можно сопоставить с аналогичными показателями за предыдущие отчетные периоды и проследить «куда идет рынок» подержанных авто.

Начнем с Haval Jolion. Верхняя граница «вилки» цен на эти кроссоверы заметно подросла: месяц назад они варьировались в пределах 1,63-2,079 млн. рублей, а теперь — 1,65-2,275 руб. Соответственно, средняя цена кроссовера-трехлетки существенно приподнялась: с 1,85 млн. до 1,97 млн. «деревянных».

Фото Haval

Еще более заметные изменения произошли в сегменте Geely Coolray возрастом до трех лет. В начале прошлого месяца продавцы просили за него 1,65-2,3 млн., а теперь 1,895-2,55 млн. Соответственно выросла и средняя цена — с 1,935 млн. до 2,175 млн. То есть примерно на 200 000 рублей!

Chery Tiggo 4 в очередной раз подтвердил звание самого доступного компактного китайского кроссовера. Месяц назад цены на трехлетие «четверки» укладывались в диапазон 1,349-1,745 млн. А сегодня — 1,15-1,895 млн. рублей. При существенно выросшем разбросе стоимости трехлетних Tiggo 4 средняя цена на эту модель снизилась на 100 000: было 1,502 млн. рублей, стало — 1,492 млн. Заметим, что в предыдущем исследовании месяц назад мы зафиксировали ее падение на 50 000 рублей. Таким образом, за пару месяцев подержанные Tiggo 4 в среднем подешевели на 150 000 рублей.

Однако подешевевший Tiggo 4 в определении нашего «индекса трехлетнего компактного китайского кроссовера» за истекший месяц особо погоды не сделал. Тенденция к подорожанию его конкурентов на рынке б.у. автомобилей пересилила: в начале июня средняя цена авто такого класса составляла 1,769 млн., а теперь — 1,88 млн. рублей. Возможно, это сезонное явление. Дело в том, что летом объем предложения на рынке подержанных легковушек обычно уменьшается. Что подталкивает цены вверх.