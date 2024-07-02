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Вжарило по полной: летний сезон толкает вверх цены на китайские кроссоверы

«АвтоВзгляд» подсчитал, как изменились цены на подержанные китайские кроссоверы

Портал «АвтоВзгляд» публикует результаты очередной качественной оценки состояния российского рынка подержанных автомобилей. Мы проанализировали текущие тенденции в сфере купли-продажи «бэушек».

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Автор
Максим Строкер

Изображение Вжарило по полной: летний сезон толкает вверх цены на китайские кроссоверы

В качестве «маркера», позволяющего судить о происходящем на отечественном рынке автомобильного секонд-хенда, нами выбран существующий уровень цен на подержанные компактные китайские кроссоверы. В качестве источника материала для анализа мы используем объявления о продаже на популярных тематических российских интернет-ресурсах. Мы изучаем там разделы, посвященные троице компактных китайских кроссоверов — Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. В фокусе нашего интереса — автомобили не старше трех лет.

Мы применяем соответствующие условия в поиске по этим ресурсам и затем «берем в работу» первую десятку лотов, оказавшихся в выдаче. По ним определяем среднюю цену каждой модели, а также среднюю цену машины возрастом до 3-х лет по всему классу ТС. Полученные цифры можно сопоставить с аналогичными показателями за предыдущие отчетные периоды и проследить «куда идет рынок» подержанных авто.

Начнем с Haval Jolion. Верхняя граница «вилки» цен на эти кроссоверы заметно подросла: месяц назад они варьировались в пределах 1,63-2,079 млн. рублей, а теперь — 1,65-2,275 руб. Соответственно, средняя цена кроссовера-трехлетки существенно приподнялась: с 1,85 млн. до 1,97 млн. «деревянных».

Фото Haval
Фото Haval

Еще более заметные изменения произошли в сегменте Geely Coolray возрастом до трех лет. В начале прошлого месяца продавцы просили за него 1,65-2,3 млн., а теперь 1,895-2,55 млн. Соответственно выросла и средняя цена — с 1,935 млн. до 2,175 млн. То есть примерно на 200 000 рублей!

Chery Tiggo 4 в очередной раз подтвердил звание самого доступного компактного китайского кроссовера. Месяц назад цены на трехлетие «четверки» укладывались в диапазон 1,349-1,745 млн. А сегодня — 1,15-1,895 млн. рублей. При существенно выросшем разбросе стоимости трехлетних Tiggo 4 средняя цена на эту модель снизилась на 100 000: было 1,502 млн. рублей, стало — 1,492 млн. Заметим, что в предыдущем исследовании месяц назад мы зафиксировали ее падение на 50 000 рублей. Таким образом, за пару месяцев подержанные Tiggo 4 в среднем подешевели на 150 000 рублей.

Однако подешевевший Tiggo 4 в определении нашего «индекса трехлетнего компактного китайского кроссовера» за истекший месяц особо погоды не сделал. Тенденция к подорожанию его конкурентов на рынке б.у. автомобилей пересилила: в начале июня средняя цена авто такого класса составляла 1,769 млн., а теперь — 1,88 млн. рублей. Возможно, это сезонное явление. Дело в том, что летом объем предложения на рынке подержанных легковушек обычно уменьшается. Что подталкивает цены вверх.

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