Новейшие модели VW, Toyota, Hyundai и Kia дешевле 2 млн. рублей уже в России

Несмотря на все антироссийвкие санкции, рынок новых легковых автомобилей в России цветет и пахнет. Такого изобилия разножанровых моделей на любой вкус и кошелек мы не видели с конца «девяностых». И с самыми бюджетными из них познакомился портал «АвтоВзгляд».

Сегодня бюджетным сегментом применительно к иномаркам следует считать порог до 2 000 000 рублей. Причем за эти денежки нынче сложно купить даже «китайца»: вам сильно повезет, если дилеры уступят машину прошлогодней свежести, пообещав увесистую скидочку за trade-in. Впрочем, отчаиваться не стоит, ибо параллельный импорт насытил рынок довольно интересными вариантами. И самое главное — известных заморских брендов, пользующихся у нашего брата невероятной популярностью.

Правда, без помощи вездесущих китайцев все равно не обошлось. Почти все автомобили были ввезены в РФ прямиком из КНР. Да, с соответствующим программным обеспечением и иероглифами в «мультимедийке», а также предназначенными для «поднебесных» клиентов силовыми установками и опционом. Впрочем, уж лучше проверенные опытом легковушки, чем «чистый китай», не так ли?

TOYOTA COROLLA

Японский седан С-класса укомплектован 1,2-литровым бензиновым мотором, выдающим 116 «лошадей», в связке с которым работает бесступенчатый вариатор. Привод — передний. О надежности автомобилей «Тойота» ходят легенды, и в случае выбора «Короллы» в их правдоподобность лучше поверить.

Фото netcarshow.com

Из прелестей бытия стоит выделить адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, ассистент при движении на склоне, камеру заднего вида и люк в крыше. Конечно, далеко не Camry, но зато, как говорится, не в кредит.

Цена: от 2 000 000 рублей.

VOLKSWAGEN BORA

Поклонникам эталонного европейского автопрома предлагаем седан VW Bora, ставший китайской интерпретацией столь излюбленного в России VW Polo. В движение азиатский «немец» приводится 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. агрегатированным с автоматической коробкой передач, передающей тягу на переднюю ось.

Среди «плюшек» нельзя не отметить наличие системы кондиционирования, Start-Stop, круиз-контроля и камеры заднего вида, а также датчиков парковки, дождя, освещения и давления в шинах.

Цена: от 1 950 000 рублей.

KIA SOUL

Городской компактный паркетник родом из Кореи щеголяет раздельным климат-контролем, системой помощи при старте на подъеме и ассистентом экстренного торможения, парктрониками и камерой заднего вида. Что до технической начинки, то под капотом переднеприводного авто стоит 123-сильный бензиновый агрегат с рабочим объемом 1,6 литра, а в качестве трансмиссии задействована механическая коробка передач.

Фото netcarshow.com

Да, «ручка» — не самое практичное решение, особенно при езде в заторах, но зато под копчиком не «пузотерка», а какой-никакой кроссовер.

Цена: от 1 895 000 рублей.

HYUNDAI ELANTRA

Корейский седан среднего класса в лице «Элантры», претендовавшей в свое время на сегмент «бизнес» в такси, располагает 1,5-литровой «бензинкой» с отдачей в 115 «скакунов» вкупе с вариатором и приводом на передние колеса.

Фото netcarshow.com

Среди благ цивилизации найдутся системы выбора движения и контроля за разметкой, парктроники по кругу и камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и функция запуска мотора клавишей, а также обогрев рулевого колеса, беспроводная зарядка для смартфонов и мультимедиа с голосовым управлением. Согласитесь: уж лучше собственное такси, чем пешком.

Цена: от 1 890 000 рублей.