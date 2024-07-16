Скатертью дорога: почему китайские автобренды могут уйти из России

Чем дальше, тем больше зреет понимание того факта, что на одних «китайцах» нам ну никак не вырулить. Тем более, что их пребывание в нашей стране полностью детерминировано собственным внутрикитайским состоянием. Портал «АвтоВзгляд» поразмышлял над теми соображениями, которые высказал недавно президент «Российской ассоциации автомобильных дилеров» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Выступая на пресс-конференции РОАД, приуроченной к итогам первой половины 2024 года, г-н Подщеколдин оптимизма отнюдь не излучал, хотя в черную меланхолию также не впадал. Он поделился с собравшимися рядом наблюдений, парочку из которых нам хотелось бы прокомментировать.

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

Сегодня на российском рынке представлено почти 60 китайских автомобильных брендов брендов. Казалось бы, отечественным дилерам удалось выкрутиться и без особых потерь заместить ушедшие мировые автоконцерны практически равным количеством автоконцернов поднебесных. Но это впечатление весьма поверхностно.

Сначала о самом животрепещущем — о ценах и конкуренции. Даже когда на наших просторах толпились европейско-японско-корейские дивизии, ни о какой конкуренции речи не шло, ибо регулирующая рука рынка работает только в мечтах либеральных экономистов.

Алексей Подщеколдин (РОАД). Фото globallookpress.com

Но автопроизводителям в купе с дилерами вполне удавалось без особого шума надувать деревню-дуру и, особо не наглея, но поступательно повышать стоимость своих автомобилей с таким расчетом, чтобы никто не демпинговал, а общий пирог приносил все больший гешефт всему превосходно спевшемуся сообществу.

Сейчас ожидать возвращения цен на какой-то вменяемый уровень было бы по-детски наивно, даже если сюда явилось 100 китайских марок. Если уж японцы с немцами вполне себе ладили на ниве эффективного опустошения покупательских кошельков, то для представителей одной, сплоченной и вышколенной нации — это вообще плевое дело. Еще более наивно было бы изумленно вопрошать ФАС — что тогда, что сейчас — доколе?

Тем более, что толкотня на рынке ненадолго. По словам г-на Подщеколдина, добрая половина китайцев манкирует такими архаичными формами работы с покупателями, как дистрибьюторы и официальные шоу-румы.

Продажи у них — слезы, взгляд на будущее — безрадостный, задача — урвать здесь и сейчас, а затем кануть в небытие. Рулить тут останутся, по предположениям Подщеколдина, 10-15 мощных брендов из КНР во главе с Haval, Chery, Geely и Changan со всеми их суб-, суб-суб- и суб-суб-суббрендами. Нам ничего хорошего это не сулит.

Фото globallookpress.com

НАША ПЕСНЯ ХОРОША, НАЧИНАЙ СНАЧАЛА!

Дилерам выгодно сотрудничество с крупными поставщиками, под ногами которых не путается разная неорганизованная шелупонь. Они мечтают вновь стать шлюзами, через которые потечет полноводная река автомобилей.

Пусть в результате останутся полтора десятка «китайцев» плюс несколько отечественных брендов, ничего страшного. Вон в США объем рынка в десять раз больший, а представлено на нем всего 44 бренда — и ничего, живут себе, в ус не дуют.

По мнению автокупцов, для того, чтобы рынок цивилизовался, федеральные власти должны озаботиться созданием для пришельцев из Поднебесной тепличных условий, в которых тем будет выгодно работать, организовывать в России свои сборочные производства и выпуск комплектующих. В качестве вариантов пряника предлагается отмена или возврат утилизационного сбора, налоговые послабления.

Наша песня хороша, начинай сначала! Мы же это только что проходили с ныне заклятыми друзьями! И утильсбор им возвращали, и облизывали со всех сторон как могли, слегка за шалости бранили и в Летний сад гулять водили. А потом — раз, и в единый миг остались и без производств, и без комплектующих, и без технологий.

Напомните, кто там даже на своих ошибках не учится?