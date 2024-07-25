Chery обновила кроссовер Tiggo 8 Pro Max

В Китае состоялась премьера обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 Plus, который известен в нашей стране как Tiggo 8 Pro Max. Рестайлинговая модель поступит в «поднебесную» продажу до конца этого года, а вот информации о том, когда она доберется до России, пока нет.

Ключевой особенностью посвежевшего Tiggo 8 Plus стало оформление передней части кузова — фары стали двухъярусными, причем основные блоки вписаны в бампер, а к капоту вынесен модуль с V-образными элементами. Решетка радиатора получила новый узор, а сзади появились объединенные фонари с интегрированным в них логотипом Chery. Интерьер новинки официально не представлен.

Рестайлинговый кроссовер имеет длину 4715 мм, ширину 1860 мм и высоту 1740 мм при колесной базе 2710 мм, то есть он чуть крупнее предшественника. Кроссовер предложат с 5- и 7-местным салоном. А вот технически модель не изменилась: в гамму модификаций вошли версии с 197-сильным 1,6-литровым турбомотором с 7-ступенчатым «роботом» и с 2,0-литровым 254-сильным агрегатом с 8-ступенчатой АКП.

Ожидается, что вслед за модернизированным Tiggo 8 Plus китайцы покажут и обновленный вариант Tiggo 8 Pro Max для России и других экспортных рынков. При этом, как предполагается, он получит иную внешность и особое оформление интерьера, отличающееся по дизайну от «домашнего» исполнения кроссовера.