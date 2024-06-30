Жить по-царски: объявлены цены на обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max

История весьма востребованного у нас «Чери Тигго 7» началась в России пять лет назад. За это время автомобиль менял поколения и переживал обновления, а заодно прибавлял букв к своему названию, став в результате не просто Tiggo 7, но аж целым Tiggo 7 Pro Max. И вот с машиной произошла очередная трансформация: производитель не только «подретушировал» и ее внешность, но и довольно серьезно поработал над «внутренним содержанием». А что из этого получилось, расскажет портал «АвтоВзгляд», побывавшей на официальной премьере новинки рынка.

А она, кстати сказать, состоялась не абы где, а на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Что, очевидно, должно символизировать ну просто «царские» и даже «имперские» притязания и компании Chery в целом, и отдельной ее модели в частности на «престол» российского авторынка. Который, впрочем, сегодня довольно прочно занят другой «королевской династией» — Haval.

И, похоже, выводом на рынок обновленной «семерки» Chery пытается сбросить «узурпатора» с трона. Что, учитывая и популярность модели, и другие рыночные активности этого производителя в нашей стране, вполне реально. Хотя, если говорить именно о Tiggo 7 Pro Max, то внесенных в него «редакторских правок» может и не хватить для «реставрации старого монархического дома». Впрочем, судите сами.

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Изменения в экстерьере свелись, по сути, к иному оформлению передка SUV. Решетка радиатора стала чуть массивнее, но при этом самым парадоксальным образом визуально легче.

И эту «царственную легкость бытия» весьма элегантно подчеркивает новый бампер: в районе воздухозаборников появились, говоря языком производителя, «наклонные динамические линии». Решение незатейливое, но реально придающее лицу машины определенную «воздушность», не лишая при этом солидности. То есть в целом автомобиль однозначно посвежел и стал смотреться более современно.

Со столь же простыми, но актуальными решениями «придворные художники» подошли к переделке «филейной» части кроссовера. Они всего-то перенесли название марки с верхней части дверцы багажника, в (опять же приведу слова автостроителя) «сдвоенную линию задних фонарей, что делает вид сзади более гармоничным и визуально сбалансированным».

И лично я, хотя о вкусах, конечно же, не спорят, с этой оценкой «особ царских кровей» вполне согласен. То есть опять же авторов проекта можно поздравить...

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А вот интерьер автомобиля претерпел просто разительные перемены! Торжество вкуса и все та же аристократическая лаконичность, совершенно не мешающая говорить о роскоши «дворцовых убранств». И дело тут не только в шикарной эко-коже благородных темно-коричневых тонов, хотя, конечно, и в ней (прежде в отделке сидений своих SUV Chery консервативно держалась исключительно черного колора).

Дизайнеры так удачно все здесь перекомпоновали, при этом оставив на привычных местах, что уже упомянутое ощущение легкости, современности, актуальности салона не покинет его обитателей ни при поездке по «коротким» городским делам, ни при долгом автопутешествии.

И хотя даже прежняя генерация «семерки» своих владельцев по части удобств и комфорта перемещения в пространстве совсем не огорчала, но новая ее в смысле «царских утех» однозначно превзошла. Что, впрочем, отлично видно по приведенным в этом тексте фото Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 Pro Max new.

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Что касается водителя, то здесь, по большому счету, без особых перемен. Да, зрительно и тактильно приятен новый прозрачный рычаг коробки передач иной формы, хотя и прежний — полупрозрачный — был неплох. Но с точки зрения удобства пользования лично я принципиальной разницы между ними, (несмотря на то, что производитель утверждает обратное) не нашел.

На мой взгляд, куда интереснее другие нюансы «оформления» рабочего места рулевого. Так, по самой последней автомоде гигантские сдвоенный мониторы панели приборов и мультимедийки «развернулись» в его сторону. То есть и «читать» их, и работать с ними стало проще и удобнее. При этом экраны не бликуют в самый солнечный день.

Из других весьма актуальных новаций стоит отметить изменившиеся регулировки поясничного подпора шоферского кресла: он теперь настраивается и по высоте в зависимости от роста водителя. В долгих вояжах этот «пустячок» дорогого стоит. Так же как и обтяжка «баранки» не эко, а настоящей кожей: и приятно, и гигиенично.

Что же касается ездовых характеристик этого претендента на «корону и скипетр» в своем сегменте, то здесь, как вы понимаете, абсолютно ничего не изменилось, поскольку и движок, и трансмиссия остались прежними. Под капотом стоит хорошо знакомый нам бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» (1,5-литрового мотора на 147 «лошадок», агрегатированного с вариатором, модель лишилась — этот тандем оказался «не царских кровей»). Иначе говоря, едет машина практически как и раньше.

В настройки ходовой, рулевого управления и тормозов инженеры компании также не вмешивались. Хотя, как мне показалось во время тест-драйва новинки, как минимум над подвеской специалисты все же потрудились, сделав ее чуть более комфортабельной и избавив от излишней жесткости.

Но, возможно, это мои субъективные впечатления. Представители марки официально не подтвердили факт проведенной работы над ошибками, хотя и заявили, что китайские товарищи постоянно совершенствуют те или иные параметры всех систем. Так что не будем гадать, а перейдем, наконец, к самому интересному — цене новинки рынка и ее комплектациям.

Текущая версия машины, которая будет некоторое время продаваться параллельно с новой, имела три комплектации. Причем сейчас дилеры предлагают автомобили и 2023-его и 2024-ого годов выпуска. Разброс цен — значительный. Прайсы «прошлогодних» ТС стартуют с отметки 2 720 000 рублей (Elite) до 3 050 000 (Ultimate). А свежие стоят в диапазоне от 2 940 000 до 3 270 000 «деревянных».

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Что касается обновленной версии модели, то она доступна уже в в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD. Цена первой — от 2 770 000 руб., последней — от 3 350 000. В принципе, если вас устраивает исключительно передний привод, можно остановится именно на версии Active, уже неплохо упакованной.

В ее оснащении — 18-дюймовые алюминиевые литые диски; полностью светодиодная оптика, включая динамические указатели поворота; функция отсрочки выключения фар; дистанционный запуск двигателя и прогрева салона; бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой; камера заднего вида в сочетании с задними датчиками парковки. Плюс, понятное дело, ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, четыре подушки безопасности, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, система улучшенной фильтрации воздуха в салоне, полноразмерная «запаска», 8 музыкальных динамиков, cдвоенная цифровая зона управления с изогнутой панелью диагональю по 2x12.3 дюйма, голосовое управление, навигация и многое другое.

В исполнении Active AWD (2 990 000) получает полный привод и 19-дюймовые алюминиевые литые диски с отличительным узором. Prime (2 950 000), в дополнение к перечисленному, включает в себя систему кругового обзора в формате 360°, передние датчики парковки, электропривод складывания и памяти зеркал, электропривод двери багажника, электрические регулировки сидений водителя и переднего пассажира, шесть подушек безопасности, беспроводную зарядку и многое другое. А Prime AWD (3 170 000) — это уже история с полным приводом.

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Ну а дальше — Ultra (3 100 000) с панорамной крышей, функцией автоотпотевания лобового стекла, передними акустическими стеклами, передними сиденьями с вентиляцией, электрохромным салонным зеркалом, системой контроля качества воздуха AQS и пакетом систем ADAS (адаптивный круиз-контроль; предупреждение о фронтальном столкновении и покидании полосы; автономное экстренное торможение; контроль слепых зон; помощь при перестроении; ассистенты удержания в полосе и при открывании дверей; предупреждение о заднем перекрестном столкновении и наезде сзади; автоматическое переключение ближнего/дальнего света. И, наконец, Ultra AWD (3 320 000), дополненная системой полного привода и алюминиевыми литыми дисками 19-го радиуса. «Двухцветные» версии Ultra и Ultra AWD обойдутся эстетам на 30 000 руб. дороже.

Однако нельзя забывать, что Chery традиционно предлагает потенциальным клиентам воспользоваться целым рядом финансовых и других выгодных программ, благодаря которым покупка автомобиля обойдется существенно дешевле. Если, например, говорить о комплектации Active, то экономия может составить минимум 100 000 рублей.