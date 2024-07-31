Китайцы доедают русский пирог: как изменилась структура нашего рынка новых авто

Еще совсем недавно словосочетание «китайский автомобиль» звучало как проклятие из разряда «чтоб ты жил на одну зарплату»! Но времена меняются, и сейчас машины «made in China» уже не вызывают у россиян рвотный рефлекс. И наглядное тому подтверждение — статистика, озвученная на пресс-конференции премии «Автомобиль Года».

Так, согласно приведенным данным, за период с января по июнь 2023 года доля проданных новых «китайцев» в нашей стране составляла 40% (в абсолютных цифрах через дилерские центры за 6 первых месяцев 2023-го было реализовано 174 259 автомобилей). Примерно такое же количество (176 923 авто) продали и российских машин. Остальные 20% рынка в прошлом году занимали машины европейских, японских, корейских и американских марок (в абсолютных цифрах — 89 901 штука по параллельному импорту). Всего же с января по июнь 2023 года реализовали 441 083 авто.

Свежие данные за первое полугодие 2024 года показывают, что структура рынка существенно изменилась. Причем — не в лучшую для отечественных производителей сторону. Но сперва надо сказать, что емкость рынка ощутимо увеличилась (аж на 75%, что в переводе на количество составляет 773 074 единиц). При этом на долю китайского автопрома пришлось 57% продаж (439 963 авто). Кусок «пирога» российских автопроизводителей сократился до 35% (это 274 121 штука ВАЗов, ГАЗов, УАЗов и прочих «Москвичей»).

А вот у марок из теперь «недружественных» стран ситуация совсем плачевная. В структуре российских продаж новых авто европейцы, корейцы, японцы и американцы оставили за собой лишь жалкие 8% рынка: за 6 месяцев 2024 года дилеры официально продали всего 58 990 машин. Что, впрочем, и неудивительно, учитывая заоблачные цены на «серые» легковушки, отсутствие гарантии от производителя и высокий риск проблем с запчастями.